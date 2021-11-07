محمد نور: منصور البلوي فكر تفكير غير في آسيا (فيديو)

نواف السالم (صدى):
تحدث لاعب الاتحاد السابق محمد نور، عن قرار منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق، بإقالة مدرب الفريق بعد الخسارة أمام الفريق الكوري سيونجنام في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2004.
وقال "نور" في حديثه عن "البلوي": "منصور البلوي يفكر تفكير غير .. حتى لو المدرب كويس وأنت عندك مباراة ثانية تقدر تعوض خليني أكهرب الفريق".
وأضاف: "أي فريق يجيله مدرب جديد في المباراة بتلاقي اللاعبية بتلعب كويس ومركزين وبيقاتلوا داخل الملعب لأن كل لاعب عايز يبقي ليه مكان في التشكيلة".
وقاد "البلوي" الاتحاد للفوز بكأس دوري أبطال آسيا خلال العامين 2004 و 2005 ما منحه فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في اليابان والحصول على المركز الرابع عالميًا.
واستطاع نادي الاتحاد أن يحقق في عهد منصور البلوي بطولات مهمة كالفوز بكأس ولي العهد وبطولة الدوري المحلي لكرة القدم، و بطولة الأندية العربية وغيرها من البطولات.