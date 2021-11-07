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محمد نور: منصور البلوي فكر تفكير غير في آسيا (فيديو)

منذ ساعة
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محمد نور: منصور البلوي فكر تفكير غير في آسيا (فيديو)

نواف السالم (صدى):
تحدث لاعب الاتحاد السابق محمد نور، عن قرار منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق، بإقالة مدرب الفريق بعد الخسارة أمام الفريق الكوري سيونجنام في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2004.

وقال "نور" في حديثه عن "البلوي": "منصور البلوي يفكر تفكير غير .. حتى لو المدرب كويس وأنت عندك مباراة ثانية تقدر تعوض خليني أكهرب الفريق".

وأضاف: "أي فريق يجيله مدرب جديد في المباراة بتلاقي اللاعبية بتلعب كويس ومركزين وبيقاتلوا داخل الملعب لأن كل لاعب عايز يبقي ليه مكان في التشكيلة".

وقاد "البلوي" الاتحاد للفوز بكأس دوري أبطال آسيا خلال العامين 2004 و 2005 ما منحه فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في اليابان والحصول على المركز الرابع عالميًا.

واستطاع نادي الاتحاد أن يحقق في عهد منصور البلوي بطولات مهمة كالفوز بكأس ولي العهد وبطولة الدوري المحلي لكرة القدم، و بطولة الأندية العربية وغيرها من البطولات.

الاتحاد
دوري أبطال آسيا
منصور البلوي
اللاعب محمد نور
كأس العالم للأندية
البطولات

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2937
منذ ساعة
طيب وش المطلوب،، انت كيف ختمت مسيرتك الكروية؟؟؟

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ههههههه خرقة قلبو على خيخة طيب كلهم،،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
من ذالك الوقت الى الان الاسويه مازالت صعبه قويه
قرم
بالعافيه على قلبج يا بنت النص. ومطرح مايسري يمري. فعلن جميله و بسيطه بدون اصباغ وبدون مكياج. ولاجمل روحك .

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