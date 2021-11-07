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فنانة عربية: الحجاب طاعة تقيلة عليا وبعيط لما بلبسه

منذ 3 ساعات
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فنانة عربية: الحجاب طاعة تقيلة عليا وبعيط لما بلبسه

القاهرة (صدى):
تحدثت المطربة المصرية المعتزلة "حنان" عن تجربتها مع الحجاب بعد اعتزالها الفن والشهرة عام 1999، مؤكدة أنها لم تستطيع الاستمرار في ارتدائه لفترة طويلة.

وقالت "حنان" في حديثها: "اعتزلت سنة 1999 واتحجبت لمدة 5 سنين وقصة الحجاب كانت عاملالي حالة صعبة جدًا ومكنتش قادرة عليه ولما كنت ألبسه أعيط".

وأضافت: "أنا ليه مش قادرة على الحجاب معرفش وحد أعرفه قالي إن كل واحد في الحياة فيه طاعة تقيلة عليه فأنا خدتها من هنا وقلت له أنا مش قادرة على الحجاب".

تجدر الإشارة إلى أن المطربة "حنان" تعاملت مع الفنان الملحن عمار الشريعي لفريق الأصدقاء ومع الفنان علاء عبد الخالق، والفنانة منى عبد الغني، وقدمت معهم ثلاثة ألبومات مختلفة حققت نجاح كبير.

كما عملت مع المطرب والملحن والموزع حميد الشاعري، والذي تولى التوزيع الموسيقي لجميع أغنيات ألبومها الشهير الناجح "البسمة" وغيرهم.

كما أبدعت "حنان" في غناء البوب، حيث سعت ورائها شركة المطرب مايكل جاكسون لتعمل حنان وتحترف البوب من خلالها وعرضت عليها الشركة الإقامة الكاملة في الولايات المتحدة، لكنها اتخذت قرار الإعتزال.

 

فنانة عربية
ارتداء الحجاب
المطربة حنان
اعتزال المطربة حنان
مطربة البوب حنان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54899
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه انت من القواعد فلذلك انت معفيه من الحجاب والملابس

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