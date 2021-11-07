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نهاية المزح عند الضغط العالي للكهرباء

منذ 3 ساعات
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التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14869
منذ ساعة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نحن النصر وقت الهزيمة ونحن الفوز عند الخسارة ونحن نجد وعسجد ووجد. نحن الذهب وشعاع وهج ونور الشمس الذهبي
زائر
مبارك الشهري يضاف إلى الحالات النفسية للنصراويه والواضح أن الحالة التي يعاني منها هي إسهال فكري مزمن بسبب الفوبيا الهلاليه التي أثرت عليه !!!!!!!!
نصراوي سابق
سجل عندك البطولات النقية والغير نقية لنادي النصر والتي ذكرها المختفي / فهد الطخيم .
واضح ***وصريح
هذه الداتسون مديل 79، وكانت تسمى فرخ الجمس..
واضح ***وصريح
ما أتوقع يكون بكامل قواه العقلية، ممكم مختل عقلي..

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