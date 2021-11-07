جستنيه: الإعلام النصراوي أسطورة في الكذب.. وعضو شرف: ألسنتهم تشترى بالفلوس (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الإعلاميين المنتمين لنادي النصر؛ حيث وصف الإعلام النصراوي بأنه "أسطورة في الكذب" .
وقال عدنان جستنيه: "ما يحصل مع النصراويين هي مناكفات، وعليهم إثبات أنني غيرت كلامي عن السابق، ونحن من احتوى الصحافة النصراوية، لكنهم يحاولون إلصاق تهمة تقربي من الهلاليين" .
وأضافت الإعلامي الرياضي: "كل شيء تقدر تقبله وتمشيه إلا الكذب، والإعلام النصراوي أسطورة في الكذب"، بحسب تصريحاته مع ماجد التويجري في برنامج "ركلة ترجيح".
وسبق لبعض الشخصيات النصراوية توجيه اتهامات إلى الإعلام النصراوي وانتقاده بحدة؛ حيث تداول الناشطون فيديو سابق للاعب النصر السابق فهد الهريفي الذي قال أن: "إعلام النصراويين مهرجين ما همهم إلا نفسهم أراجوزات"، فيما أكد نصراوي آخر"شفت بعيوني ناس زمان ياخدون فلوس في النصر وزاملت زملاء ياخدون هدايا".
وصرح سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، في وقت سابق، أنهم: "تهتم بمصالح جيوبها تعطيه يوقف معك ما تعطيه هو بعقله الصغير يحس إنه بيقلب عليك"، بينما أوضح سعد آل مغني، العضو الذهبي في النصر السابق:" بعض الإعلاميين النصراويين ألسنتهم أُشترت بمبالغ مالية"، وذكر حسين عبدالغني في وقت سابق: "بعض إعلاميين النصر يبغوا فريقهم دايمًا في أزمات عشان هو يطلع البطل صاحب الحلول".