بالصور.. شيفروليه كابتيفا 2021 تخطف الأنظار في المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 ضمن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق بالمملكة عبر 3 فئات من التجهيزات، فضلًا عن تصميمها الخارجي الذي يعكس مساحتها الداخلية والتي تتسم بالرحابة.
وزودت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، بينما تستمد أوامر القوة من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 149 حصانا، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.
وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.750 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.655 متر، وبعرض يقدر بـ 1.835 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.760 متر، بالإضافة إلى واجهة أمامية تضم مصابيح نحيفة، ومصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض أبواب من الكروم، مع شبكات هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.
وتشمل مقود حركة مالتي فانكشن، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، ومدخل AUX، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المتطورة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، فيما الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T LS بسعر 67.059 ريال، والفئة الثانية شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T LT بسعر 71.225 ريال، والفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T Premium بسعر 78.044 ريال.