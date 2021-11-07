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دولة تسمح بمساعدة الأشخاص على الموت

منذ 12 ساعة
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دولة تسمح بمساعدة الأشخاص على الموت

ويلينغتون (صدى):
قررت نيوزيلندا اليوم الأحد، السماح بالموت بمساعدة أحد بشكل قانوني وذلك بعد عام واحد من تصويت 65 % من الناخبين لصالح القانون.

ووافق ثلثا النيوزيلنديين في أكتوبر 2020 على القانون الجديد الذي يسمح للمريض الميؤوس من شفائه بطلب المساعدة على الموت؛ حيث يجب أن يتفق طبيبان على أن المريض على إطلاع جيد وأن يتم استيفاء المعايير القانونية الأخرى وأنه لن يلبي هذه المعايير إلا الشخص الذي يعاني من مرض عضال وأمامه أقل من ستة أشهر للعيش.

وصرح حزب "إيه سي تي"، الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان، إن التشريع يسمح بالاختيار والتحكم والرحمة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في معاناة؛ حيث أوضحت بروك فان فيلدين نائبة زعيم الحزب في بيان "من اليوم سيكون لدينا مجتمع أكثر لطفًا وإنسانية ورحمة".

وأضافت: "يجب الحكم على المجتمع من خلال كيفية تعامله مع الأشخاص الأكثر ضعفا. ستمنح بلادنا الآن أولئك الذين يعيشون في معاناة رهيبة في نهاية حياتهم الرحمة والاختيار. إنه يوم جيد أن تكون من مواطني نيوزيلندا".

 

الموت
نيوزيلندا
قانون
ناخبين

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8672
منذ ساعة
الحمد لله على نعمة الاسلام

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Ali
لا يد من حديد ولا خشب العراق تحت إدارة مليشيا ايرانيه وخونة من أتباعهم من العراقيين الروافض انتهت العراق بنهاية ابوعدي رحمه الله
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