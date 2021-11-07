نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أنجلينا جولي تهاجم العرب لرفضهم الشذوذ.. و "أديب" يرد

منذ يومين
3680
5
أنجلينا جولي تهاجم العرب لرفضهم الشذوذ.. و "أديب" يرد

أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفنانة العالمية أنجلينا جولي بعض الدول العربية التي منعت عرض فيلمها الجديد Eternals بسبب وجود علاقة مثلية الجنسية بين بطلين من أبطال الفيلم.

وأكدت "أنجلينا" في تصريحاتها أنها تقف بجوار شركة "ديزني" المنتجة للفيلم منتقدة عدم تقبل العرب للعلاقات المثلية الجنسية قائلة: "كيف لا ترون الجمال في العلاقات المثلية".

فيما انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب تصريحات "أنجلينا" عن العلاقات المثلية ومهاجمتها العرب قائلاً: "ملاحظ أن بقالنا سنتين تلاتة بيضغطوا علينا علشان نقبل المثلية الجنسية من خلال مسلسلات وأفلام أجنبية، كارتون، ألعاب".

وأضاف في برنامجه "الحكاية": "مش هتبلعونا الفيلم بالعافية أنتوا قابلين ده انتوا أحرار ربنا معاكم واحنا برضوا من حقنا منقبلوش وربنا معانا".

وتدور أحداث فيلم Eternals حول مجموعة من الأشخاص الخارقون تم إرسالهم إلي الأرض لحماية البشرية من عدو فضائي ويعرض حاليًا في السينمات الأمريكية إلا أنه منع في عدد من الدول العربية للمشاهد المثلية.

عمرو أديب
أنجلينا جولي
الشذوذ
ديزني
فيلم Eternals
العلاقات المثلية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 323
منذ يوم
ومن شذ شذ في النار بالدنياء شذ على نفسه وتأخر لأن الشذوذ للشذوذ نسبة ذشذوذ ليس بنسبة.
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3937
منذ يوم
بل اننا نرى اكثر مما ترين انتي وهؤلاء الشاذين فنحن نرى غضب الله ونقمته التي حلت على قوم لوط بسبب تلك العلاقات الشاذة لذى نقول لكي ولمن هم على شاكلتك انثبري وكلي تبن وكما انتم تدعون الحرية في كل ما تصنعون كذلك نحن نرفض ماتدعون اليه رفضا قاطعا شاء من شاء وابى من ابى
الملل
الملل عدد التعليقات : 535
منذ يوم
الشذوذ الجنسي ممسوح في امريكا واقره الفاسد اوباما شيخ المثليين
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 641
منذ يوم
مجتمع قذر لااخلاق ولادين يردعه ..لكن اللي يتابع عمر اديب يتعجب من قدرته على الكلام دون توقف لان عقد ام بي سي جامد اوي .
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 641
منذ يوم
مجتمع قذر لااخلاق ولادين يردعه ..لكن اللي يتابع عمر اديب يتعجب من قدرته على الكلام دون توقف لان عقد ام بي سي جامد اوي .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الخالدي
نالسكا + الفقراوي = الآسيوية صعبه قويه ها ها ها ها ها ها
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
استغفرالله العظيم واتوب اليه
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
الخالدي
المشكله الحقيقه في اسم النادي لإنه اسم على غير مسمى طقوع آسيا 😆😆

أخر الأخبار

العامل رايق على الاخير
العامل رايق على الاخير
منذ دقيقتين 25
تستاهل اللى جاها
تستاهل اللى جاها
منذ 6 دقائق 25
شافت الموت قدامها
شافت الموت قدامها
منذ 10 دقائق 21
فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث فيه عن أخيه الملك فهد
فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث فيه عن أخيه الملك فهد
منذ 15 دقيقة 1469
وظائف شاغرة في المستشفى السعودي الألماني
وظائف شاغرة في المستشفى السعودي الألماني
منذ 20 دقيقة 1508
وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
منذ 27 دقيقة 688
أول تعليق من النيابة العامة حول فيديو التحرش بالعاملة المنزلية
أول تعليق من النيابة العامة حول فيديو التحرش بالعاملة المنزلية
منذ 29 دقيقة 12602
"المرور" يوضح الأنظمة المرورية الخاصة بالنقل
"المرور" يوضح الأنظمة المرورية الخاصة بالنقل
منذ 32 دقيقة 1459
"النمر": زيادة لزوجة الدم تسبب جلطات القلب والدماغ
"النمر": زيادة لزوجة الدم تسبب جلطات القلب والدماغ
منذ 34 دقيقة 1541
سائق يهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح في شارع عام
سائق يهتك عرض طفل تحت تهديد السلاح في شارع عام
منذ 36 دقيقة 652