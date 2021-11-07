أنجلينا جولي تهاجم العرب لرفضهم الشذوذ.. و "أديب" يرد

أميرة خالد (صدى):
هاجمت الفنانة العالمية أنجلينا جولي بعض الدول العربية التي منعت عرض فيلمها الجديد Eternals بسبب وجود علاقة مثلية الجنسية بين بطلين من أبطال الفيلم.
وأكدت "أنجلينا" في تصريحاتها أنها تقف بجوار شركة "ديزني" المنتجة للفيلم منتقدة عدم تقبل العرب للعلاقات المثلية الجنسية قائلة: "كيف لا ترون الجمال في العلاقات المثلية".
فيما انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب تصريحات "أنجلينا" عن العلاقات المثلية ومهاجمتها العرب قائلاً: "ملاحظ أن بقالنا سنتين تلاتة بيضغطوا علينا علشان نقبل المثلية الجنسية من خلال مسلسلات وأفلام أجنبية، كارتون، ألعاب".
وأضاف في برنامجه "الحكاية": "مش هتبلعونا الفيلم بالعافية أنتوا قابلين ده انتوا أحرار ربنا معاكم واحنا برضوا من حقنا منقبلوش وربنا معانا".
وتدور أحداث فيلم Eternals حول مجموعة من الأشخاص الخارقون تم إرسالهم إلي الأرض لحماية البشرية من عدو فضائي ويعرض حاليًا في السينمات الأمريكية إلا أنه منع في عدد من الدول العربية للمشاهد المثلية.