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ضاعت علومها
منذ 5 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14869
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه
هذا مثل طير إبن برمان،،
!! كثيرون يعرفون قصة طير ابن برمان، وتروي القصة أن برمان صاحب طير (صقر) وكان ابن برمان يخرج إلى البر ويصطاد، أي يهد الطير فيذهب الطير وعندما يجد صيده فإنه ينقض عليها ويصطادها ثم يمسكها بمخالبه ويأتي بها الى صاحبه ثم يلقيها بين يديه وفي يوم من الأيام خرج ابن برمان بطيره الى البر ثم أطلقه وجلس يراقب الطير ثم اختفى عنه الطير وأطال الغياب ثم عاد إلى صاحبه ولم يجد صيدا وفي طريقه إلى راعيه ابن برمان رأى حية رقطاء قد التفت حول نفسها انقض عليها الطير، فتعلقت بمخالبه وطار بها حتى وصل إلى ابــن برمان والذي ينتظره على احر من الجمر، فلما رأى الطير استبشر وأخذ ينظر إليه ومعه الصيدة ولم يعلم ابن برمان ما هذه الصيدة، حتى ألقاها على رأسه وإذ هي حية تباشره بلدغة فيموت على الفور وتموت تلك الحية.
وهكذا صار مثلا يضرب بين الناس (طير ابن برمان).. وهناك الكثير من أبيات الشعر التي قيلت بهذا الموقف المحزن ومنها هذه الأبيات:
أنا وحظي سالفة راعي الطير
يا طيرابن برمان.. فرقا وفرقا
هده يبيه يجيب له صيدة الخير
وعود عليه بحية الغار زرقا!!..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
نحن النصر وقت الهزيمة ونحن الفوز عند الخسارة ونحن نجد وعسجد ووجد. نحن الذهب وشعاع وهج ونور الشمس الذهبي
زائر
مبارك الشهري يضاف إلى الحالات النفسية للنصراويه والواضح أن الحالة التي يعاني منها هي إسهال فكري مزمن بسبب الفوبيا الهلاليه التي أثرت عليه !!!!!!!!
نصراوي سابق
سجل عندك البطولات النقية والغير نقية لنادي النصر والتي ذكرها المختفي / فهد الطخيم .
واضح ***وصريح
هذه الداتسون مديل 79، وكانت تسمى فرخ الجمس..
واضح ***وصريح
ما أتوقع يكون بكامل قواه العقلية، ممكم مختل عقلي..
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