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قصة حراج بن قاسم وعلاقته بـ "الموتى"

منذ 8 ساعات
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قصة حراج بن قاسم وعلاقته بـ "الموتى"

علي القحطاني (صدى):
وثقت صورة نادرة الإقبال الكبير على مقتنيات ‏حراج بن قاسم في الرياض، عام ١٣٧٠هـ ١٩٥٠م.

وأظهرت الصورة التي التقطها طبيب الملك عبدالعزيز داريل انبهار واهتمام الحضور بما يتم عرضه في الحراج من أواني وملابس وغيرها.

ويقع الحراج قديمًا في شمال جامع الرياض الكبير (الإمام تركي بن عبدالله) على شارع الشميسي الجديد (تركي بن عبدالله الآن)، فيما يعتبر سوق قديم وكل ما يجلب فيه يباع فوراً والغالب ما يباع فيه من البضائع المستخدمة.

وكانت هناك قصصًا تروى ومنها بائعي الماء بترمس حديدي موضوع في سحارة ومركب عليها "كفرات سياكل أو خلافة" وكانت هنالك أيضاً مقايضة للكتب والقصص والروايات والمجلات مثل آخر ساعة والشبكة وروايات الصغار مثل الوطواط وكذلك جلابة القرى وبيع التحف في التسعينيات.

و‏‎يقال إن سبب التسمية تعود في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- حينما تقدم رجل لبيت المال يسمى فهد بن قاسم ويعمل في الدلالة وطلب السماح له بالدلالة على "تركة الأموات" ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه حراج بن قاسم.

الرياض
الملك عبدالعزيز
حراج بن قاسم
تجمهر
صورة نادرة

التعليقات

زيد
زيد عدد التعليقات : 373
منذ ساعة
عرفت هذ الحراج عام 1379 عندما قدمت لمدينة الرياض وكان في موقعه المذكور في الخبر شمال جامع الرياض

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أحدث التعليقات

فهد
والاحساء مالها نصيب
faeiz
هذولي الأمعات كيف صاروا محللين و إعلامين اللي مايشوفون إلا تصريحات البلطان أما تصريحات الرؤساء الباقين صم بكم وعميان بس ماعليه من الحره اللي...
ابوبدر
قلنا لك يا ع س ع الاهلي ما يحقق بطولات برشاوي والا بالغصب والا كان فترة الملك عبدالله اخذ كل بطولات الدوري ويوم راح...
faeiz
ماضيع النصر إلا هذا وطقته وكذبهم اللي تعودوا عليه
faeiz
ماضيع النصر إلا أعلامه

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