بالفيديو.. الشمراني: حسين عبدالغني منسي في انتصارات النصر ومذكور في خسائره

ماجد محمد (صدى):
انتقد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، من يهاجمون حسين عبدالغني المشرف العام على الكرة بنادي النصر.
وأوضح أحمد الشمراني، خلال برنامج "المنتصف" عبر قناة "الإخبارية"، أنه عندما ينتصر النصر الكل يشيد بعمل الإدارة والفريق والداعم وحينما يخسر الفريق بعضهم لا يجد إلا حسين".
وأضاف الشمراني:" لكن لو أنا مكانه في هذه الأزمة ويرى بأن خدمة النصر في استقالته يقدمها بكرا لكن أنا أعرف إنه كان فترة من الفترات كان يبغى الرحيل" .
وكانت تقارير صحافية قد أفادت، مؤخرًا، بأن عبد الغني، سبب مشاكل نادي النصر الإدارية خلال الفترة الأخيرة، لكثرة خلافاته مع اللاعبين؛ لتنتشر شائعات باستقالته ثم تم نفيها.