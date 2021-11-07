"المريسل": أعضاء النصر لا يتدخلون في قرارات المدرب

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن الأعضاء الذهبيين لنادي النصر لا يتدخلون في قرارات المدربين مشيرًا إلى أن كل القرارات الفنية ياخذها المدرب دون تدخل.
وكتب "المريسل" عبر حسابه على "تويتر": "أقولها وأنا أتحمل ما أقول .. لايوجد أي تدخل من أي عضو ذهبي نهائياً لامن قريب ولامن بعيد في قرارات المدرب سواء مانو أو بيدرو".
وأضاف: "كل القرارات الفنية المدربين ياخذونها دون تدخل .. نعم يُناقش لكن قرار المدرب هو مايتم".
ويأتي ذلك على خلفية خسارة النصر من الشباب والاخفاقات المتواصلة عقب الخروج الآسيوي أمام المنافس التقليدي وما صاحبه من تراجع في أداء الفريق خلال مشوار الدوري.