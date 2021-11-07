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"المريسل": أعضاء النصر لا يتدخلون في قرارات المدرب

منذ 4 ساعات
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"المريسل": أعضاء النصر لا يتدخلون في قرارات المدرب

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن الأعضاء الذهبيين لنادي النصر لا يتدخلون في قرارات المدربين مشيرًا إلى أن كل القرارات الفنية ياخذها المدرب دون تدخل.

وكتب "المريسل" عبر حسابه على "تويتر": "أقولها وأنا أتحمل ما أقول .. لايوجد أي تدخل من أي عضو ذهبي نهائياً لامن قريب ولامن بعيد في قرارات المدرب سواء مانو أو بيدرو".

وأضاف: "كل القرارات الفنية المدربين ياخذونها دون تدخل .. نعم يُناقش لكن قرار المدرب هو مايتم".

ويأتي ذلك على خلفية خسارة النصر من الشباب والاخفاقات المتواصلة عقب الخروج الآسيوي أمام المنافس التقليدي وما صاحبه من تراجع في أداء الفريق خلال مشوار الدوري.

 

عبدالعزيز المريسل
مدرب النصر
دوري المحترفين
مباراة النصر والشباب
أعضاء نادي النصر
القرارات الفنية لنادي النصر
الخروج الآسيوي للنصر

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 673
منذ 16 دقيقة
يتدخلون والا مايتدخلون الاسويه صعبه قويه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ههههههه خرقة قلبو على خيخة طيب كلهم،،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
من ذالك الوقت الى الان الاسويه مازالت صعبه قويه
قرم
بالعافيه على قلبج يا بنت النص. ومطرح مايسري يمري. فعلن جميله و بسيطه بدون اصباغ وبدون مكياج. ولاجمل روحك .

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