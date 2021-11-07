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وصفة طبيعية بديلة للصبغات لعلاج شيب الشعر

منذ يوم
2668
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وصفة طبيعية بديلة للصبغات لعلاج شيب الشعر

أميرة خالد (صدى):
يعد ظهور الشعر الأبيض في الرأس مشكلة تواجه العديد من النساء مع التقدم في السن لذلك تلجأ بعضهن للصبغات الصناعية التي تسبب أضرارًا عديدة للشعر.

ويمكن الاستعاضة عن هذه الصبغات باستخدام وصفات طبيعية تخفي الشعر الأبيض وتؤخر ظهوره والحفاظ على البصيلات وأبرزهن علاج الشاي الأسود للشعر.

ويمكن اسخدام الشاي الأسود للشعر كعلاج هام فهو يعطيه لمعانًا طبيعيًا كما يساهم في تخفيف ظهور الشيب أيضًا ويتم استخدامه وفقًا للخطوات التالية:

١-غلي ملعقتين من الشاي الأسود في كوب من الماء.

٢- إضافة ملعقة صغيرة من الملح وتركه ليبرد.

٣- شطف الشعر مع هذا عدة مرات .

٤- في المرة الأخيرة ، يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة

5- يغسل الشعر بالماء البارد ولكن لا يستخدم الشامبو .

٦- تكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع .

 

الشيب
الشاي الأسود
الشعر الأبيض
لمعان الشعر
الصبغات
مشكلات الشعر

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83592
منذ ساعة
الشيب اسمه كفاه. بلا كذب ولا لعب فيه

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أحدث التعليقات

الطائر الجريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابوبدر
السر من زمان من حضور بثوب ازرق وبيستمر الى ان يشاء الله الشعل ازرق في ازرق انتهى الموضوع هذا ضحيته الاهلي ٣٢ سنة لا...
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
طيب
عندما يغيب المساء
كذبه عالميه وقاعده. تمشي

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