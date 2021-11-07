وصفة طبيعية بديلة للصبغات لعلاج شيب الشعر

أميرة خالد (صدى):
يعد ظهور الشعر الأبيض في الرأس مشكلة تواجه العديد من النساء مع التقدم في السن لذلك تلجأ بعضهن للصبغات الصناعية التي تسبب أضرارًا عديدة للشعر.
ويمكن الاستعاضة عن هذه الصبغات باستخدام وصفات طبيعية تخفي الشعر الأبيض وتؤخر ظهوره والحفاظ على البصيلات وأبرزهن علاج الشاي الأسود للشعر.
ويمكن اسخدام الشاي الأسود للشعر كعلاج هام فهو يعطيه لمعانًا طبيعيًا كما يساهم في تخفيف ظهور الشيب أيضًا ويتم استخدامه وفقًا للخطوات التالية:
١-غلي ملعقتين من الشاي الأسود في كوب من الماء.
٢- إضافة ملعقة صغيرة من الملح وتركه ليبرد.
٣- شطف الشعر مع هذا عدة مرات .
٤- في المرة الأخيرة ، يترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة
5- يغسل الشعر بالماء البارد ولكن لا يستخدم الشامبو .
٦- تكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع .