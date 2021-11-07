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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر كان الأقدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم

منذ ساعة
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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر كان الأقدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر كان هو الأجدر بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بدلًا من منافسه الهلال، لولا أخطاء التحكيم.

وقال الشهري خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "كل الجمهور النصراوي كان لديه كل الثقة بأن فريقه هو الأجدر للصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لولا أخطاء التحكيم وخروجهم من الهلال.

وأشار إلى أن الهلال صعد إلى النهائي بداية من صعود بالترشيح من خطأ للكابتن هيثم عسيري لاعب الأهلي، ثم خطأين للمدافع عبد الله مادو في نصف النهائي، بالتسبب في هدف، وإهدار هدف محقق في الوقت القاتل".

وأضاف أنه بعدها توالت النتائج والنصر تعرض لصدمة نفسية ولم يجد إدارة تنفيذية ممتازة، حيث وجه الانتقاد إلى حسين عبد الغني، قائلًا : عندما تهيئ غرفة الملابس فبالتالي استطعت أن تحل مشاكل الفريق، وظهور عبد الفتاح عسيري في الإعلام خطأ".

النصر
الهلال
عسيري
مبارك الشهري
نهائي الآسيوي

التعليقات

خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1340
منذ ساعة
طيب لاتصيح
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 66
منذ ساعة
لم تقول الصدق وجانبك الصواب في القول واحكم لم يصدر منه أخطاء تذكر او تحرف مسار المباراة ولكن اللي ماهو كفو احسن ي يرجع للحواري .. لان هالمباراة فوق مستواه
اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2025
منذ ساعة
ههههههعع الصياح على قدر الالم يابقراوي صياحك طرب
سمعني واطرب
وخف علينا ياللي يسمعك يقول كل سنه واثل نهائي ترا هذا حجمك وهذا حدك
نايف العمري
نايف العمري عدد التعليقات : 6
منذ 46 دقيقة
صياح ونياح واتهامات وبكاء وعويل و .....
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 674
منذ 19 دقيقة
بالله جد احلف عشان نصدقك او بنعتبرها تأثير هلوسة من ركزة البليهي وجيهكم قوية يامطرودين اسيا

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أحدث التعليقات

سفاري
اي لاعب طموح يحب النصر سلااااااااااااااااااام
أبو عبدالله الحربي
أداء مجلس يعسكر المزيادة اقتضت لعسكر الشعوب أن مزايدة الشعوب العربية والعالم ونحن نصنع المزايدة والمزايدة إلى بشعوب والأيام دول العالم 🕋🇸🇦
Ali
عبيد افارقه رجعوهم لموطنهم الأصل افريقيا
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