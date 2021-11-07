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القبض على 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال بالرياض

منذ يومين
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القبض على 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) شخصًا، مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقرًا لذلك، وبلغت المسروقات (1,704,846) ريالًا.

وضبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
اتخذنا الإجراءات النظامية بحق مصوّر زملائه
مكافحة الجرائم

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 516
منذ يوم
قطع الايادي هو الحل لهذه الاشكال
متابع
متابع عدد التعليقات : 3
منذ يوم
نأمل من الدولة إعادة النظر في واقع اليميين وتكاثرهم وتخليهم عن بلدهم لكي لا يكون فلسطين أخرى وسلوكهم الئي أصبح طظاهرة من السطو والتزوير والسرقة. .. الخ .. كما نأمل إعادة النظر فيمن تم تجنيسهم بمراجعته
متابع
متابع عدد التعليقات : 3
منذ يوم
تعديـــــــل :

نأمل من الدولة إعادة النظر في واقع اليمنيين وتكاثرهم وتخليهم عن بلدهم لكي لا يكون فلسطين أخرى وسلوكهم الئي أصبح ظاهرة من السطو والتزوير والسرقة. .. الخ .. كما نأمل إعادة النظر فيمن تم تجنيسهم من جميع الجاليات بمراجعته
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7723
منذ يوم
الحل لأجتثاث الجرائم هو بطرد جميع العمالة المخالفة ألي ليس لهم عمل وثانياً كثرة جرائم السرقة لن تتوقف بسبب تهاون الدولة بعدم تطبيق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق

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أحدث التعليقات

الخالدي
نالسكا + الفقراوي = الآسيوية صعبه قويه ها ها ها ها ها ها
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
استغفرالله العظيم واتوب اليه
بلسم الروح
حسبي الله ونعم الوكيل
الخالدي
المشكله الحقيقه في اسم النادي لإنه اسم على غير مسمى طقوع آسيا 😆😆

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