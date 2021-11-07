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عبدالفتاح عسيري: قريب بسوي مفاجأة

منذ ساعة
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عبدالفتاح عسيري: قريب بسوي مفاجأة

ماجد محمد (صدى):
أعلن عبدالفتاح عسيري لاعب نادي النصر، عن تحضيره مفاجأة قريبة للجمهور من خلال صورة له نشرها على "إنستجرام".

ونشر "عسيري" صورة له على "إنستجرام" وهو يقوم بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية معلقًا: "Vanguard كول اوف ديوتي وصلت أخيرًا ! .. تابعوا انستقرامي قريب بسوي مفاجأة".

وأثار ظهور "العسيري" حالة من القلق بين الجماهير النصراوية في ما اذا كان اللاعب ينوى الرحيل عن الفريق بعد أن صرح عن مجاملة اللاعبين الاجانب على حساب اللاعب المحلي.

وأعقب ذلك أيضًا ظهور تليكسا على "انستغرام" أُشير حينها إلى انتقاده للعسيري على تصريحه بعد لقاء النصر والفيحاء في الجولة قبل الاخيرة.

النصر
إنستجرام”
عبدالفتاح عسيري
لاعب النصر
كول أوف ديوتي

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 131
منذ 26 دقيقة
والله انك مقلب واكله النصر

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحمة ويغفر له ويجبر قلب اهله
Aomdah
اشغلنا الهريفي
نبيل
والله انك مقلب واكله النصر
سعد العمار
أبوعمار انت ما شفت المقطع ؟😅
ابوالعرب
فكونا من الكلام هذا ونحن بخير

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