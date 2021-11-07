نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عودة مهرجان شتاء طنطورة

منذ ساعة
1805
1
عودة مهرجان شتاء طنطورة

المدينة المنورة (صدى):
تستعد محافظة العلا لإطلاق مهرجان شتاء طنطورة في حلة جديدة؛ حيث تعمل من جديد على إطلاق برنامج جديد يضم 4 مهرجانات مختلفة ابتداءً من 21 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير، وهي شتاء طنطورة الموسم الثالث، وسماء العلا، وفنون العلا، وفعالية الاسترخاء والاستجمام.

وستتضمن فعاليات الفروسية عرض أزياء الخيول، وسباق خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وبولو صحراء العلا ، واتساقا مع هذه الفعاليات فإن العلا ستفتح صفحات التاريخ من جديد لتبهر زوارها بما تمتلك المنطقة من قيمة تاريخية.

واكتسبت العلا تميزاً نوعياً في انتشار الآثار والمواقع التاريخية والبساتين والقرى الأثرية ، وتوزعت وفق مخطط هندسي طبيعي أذهل من يزورها برغم حداثة برنامج العمل السياحي الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا.

ويغلب على المهرجان الطابع الفني الغنائي وسيكون انطلاقته ابتداءً في موقع الحِجر المدرج على أنغام الأوركسترا.

العلا
الترفيه
موسم العلا
شتاء طنطورة

التعليقات

tuna
tuna عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
فيه منطقة في السعودية أقرب شيء لها المدينة المنورة من حيث المسافة لكنها تابعه للرياض البعيده ولا تجيها الخدمات مثل بقية المناطق فمن باب أولى ضمها للمدينة المنورة وتطويرها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحمة ويغفر له ويجبر قلب اهله
Aomdah
اشغلنا الهريفي
نبيل
والله انك مقلب واكله النصر
سعد العمار
أبوعمار انت ما شفت المقطع ؟😅
ابوالعرب
فكونا من الكلام هذا ونحن بخير

أخر الأخبار

سيدات يرتدين النقاب في أحد شوارع " القلعة " عام 1931
سيدات يرتدين النقاب في أحد شوارع " القلعة " عام 1931
منذ 33 دقيقة 1462
بالفيديو.. زعيم العصائب يهدد "الكاظمي" قبل ساعات من محاولة اغتياله
بالفيديو.. زعيم العصائب يهدد "الكاظمي" قبل ساعات من محاولة اغتياله
منذ 38 دقيقة 1625
القبض على 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال بالرياض
القبض على 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال بالرياض
منذ 44 دقيقة 1646
فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد
فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد
منذ ساعة 1491
‏الرئيس العراقي: محاولة استهداف الكاظمي تجاوز خطير
‏الرئيس العراقي: محاولة استهداف الكاظمي تجاوز خطير
منذ ساعة 1445
كوبرا المرحاض تلدغ رجل في أعضائه التناسلية
كوبرا المرحاض تلدغ رجل في أعضائه التناسلية
منذ ساعة 822
علامات على الجلد تشير إلى الإصابة بـ "السكري"
علامات على الجلد تشير إلى الإصابة بـ "السكري"
منذ ساعة 1596
بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "الاكتناز القهري"
بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "الاكتناز القهري"
منذ ساعة 1548
بالفيديو.. قفز طالبتين من نافذة المدرسة بعد اندلاع حريق
بالفيديو.. قفز طالبتين من نافذة المدرسة بعد اندلاع حريق
منذ ساعة 744
ناشط حقوقي عراقي: إيران متورطة في الهجوم على العراق
ناشط حقوقي عراقي: إيران متورطة في الهجوم على العراق
منذ ساعة 1600