عودة مهرجان شتاء طنطورة

المدينة المنورة (صدى):
تستعد محافظة العلا لإطلاق مهرجان شتاء طنطورة في حلة جديدة؛ حيث تعمل من جديد على إطلاق برنامج جديد يضم 4 مهرجانات مختلفة ابتداءً من 21 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير، وهي شتاء طنطورة الموسم الثالث، وسماء العلا، وفنون العلا، وفعالية الاسترخاء والاستجمام.
وستتضمن فعاليات الفروسية عرض أزياء الخيول، وسباق خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وبولو صحراء العلا ، واتساقا مع هذه الفعاليات فإن العلا ستفتح صفحات التاريخ من جديد لتبهر زوارها بما تمتلك المنطقة من قيمة تاريخية.
واكتسبت العلا تميزاً نوعياً في انتشار الآثار والمواقع التاريخية والبساتين والقرى الأثرية ، وتوزعت وفق مخطط هندسي طبيعي أذهل من يزورها برغم حداثة برنامج العمل السياحي الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا.
ويغلب على المهرجان الطابع الفني الغنائي وسيكون انطلاقته ابتداءً في موقع الحِجر المدرج على أنغام الأوركسترا.