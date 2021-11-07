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صورة قديمة للمدارس المتنقلة

منذ 3 ساعات
396
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صورة قديمة للمدارس المتنقلة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14862
منذ 20 دقيقة
مكتوب على السبورة، 12 رجب / 1403 هجريه، شهر رمضان,؟؟

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أحدث التعليقات

سفاري
اي لاعب طموح يحب النصر سلااااااااااااااااااام
أبو عبدالله الحربي
أداء مجلس يعسكر المزيادة اقتضت لعسكر الشعوب أن مزايدة الشعوب العربية والعالم ونحن نصنع المزايدة والمزايدة إلى بشعوب والأيام دول العالم 🕋🇸🇦
Ali
عبيد افارقه رجعوهم لموطنهم الأصل افريقيا
فوق هام ...
ي محامي ... خل النظام يمنع التصوير و دخول الكميرات في اماكن التجمعات الكل يصور و الكل يرسل الي يبي ... الذي يصور في...
واضح ***وصريح
مكتوب على السبورة، 12 رجب / 1403 هجريه، شهر رمضان,؟؟

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