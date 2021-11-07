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آل مغني: فلوس مواقف مرسول بارك تذهب لرئيس نادي أساء للنصر

منذ 7 ساعات
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آل مغني: فلوس مواقف مرسول بارك تذهب لرئيس نادي أساء للنصر

نواف السالم (صدى):
قال عضو شرف نادي النصر السابق سعد آل مغني، إنه يتحدى أي نصراوي يعرف مكان ساحة النصر "المزعومة".

وتابع آل مغني: "اللي يعرفها أو يعرف أي شئ عن ساحة النصر المزعومة أو ماذا استفاد النادي من هذا الاسم المزعوم له اللي يبي ".

وأضاف: "هل تعلم عزيزي النصراوي، فلوسك اللي تدفعها في مواقف السيارات في ملعب مرسول بارك، تذهب لشركة رئيس نادي عاصمي أساء للنصر، الإدارة السابقه تتحمل ".

واستكمل: "أتوقع دخل ساحة النصر 40 مليون في السنة، لكن المبلغ يذهب لشركة رئيس نادي عاصمي، كلمة ساحة النصر تسكيت للعقد الباطل".

النصر
مرسول بارك
سعد ال مغني
ساحة النصر

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 504
منذ ساعة
موافقين ومالك دخل يا مطرود شر طرده

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
ههههههه خرقة قلبو على خيخة طيب كلهم،،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
من ذالك الوقت الى الان الاسويه مازالت صعبه قويه
قرم
بالعافيه على قلبج يا بنت النص. ومطرح مايسري يمري. فعلن جميله و بسيطه بدون اصباغ وبدون مكياج. ولاجمل روحك .

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