آل مغني: فلوس مواقف مرسول بارك تذهب لرئيس نادي أساء للنصر

نواف السالم (صدى):
قال عضو شرف نادي النصر السابق سعد آل مغني، إنه يتحدى أي نصراوي يعرف مكان ساحة النصر "المزعومة".
وتابع آل مغني: "اللي يعرفها أو يعرف أي شئ عن ساحة النصر المزعومة أو ماذا استفاد النادي من هذا الاسم المزعوم له اللي يبي ".
وأضاف: "هل تعلم عزيزي النصراوي، فلوسك اللي تدفعها في مواقف السيارات في ملعب مرسول بارك، تذهب لشركة رئيس نادي عاصمي أساء للنصر، الإدارة السابقه تتحمل ".
واستكمل: "أتوقع دخل ساحة النصر 40 مليون في السنة، لكن المبلغ يذهب لشركة رئيس نادي عاصمي، كلمة ساحة النصر تسكيت للعقد الباطل".