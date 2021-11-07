ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا

نايف السالم (صدى):
صرح ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، بأن لبنان لم يقدم أي منفعة للعالم العربي طوال تاريخه.
وقال التركي: "لبنان لم يكن نافعا بل منتفعا، لم يقدموا أي منفعة للعالم العربي، فضلاً عن دول الخليج أو المملكة، ولو سألت أي لبناني ماذا قدمت للعالم العربي والخليج والمملكة فلن تجد جوابًا".
وتابع: "أما عند الحديث عن المضار فحدث ولا حرج، فهناك قضايا المخدرات التي بلغت أرقاما صادمة، وتهريبها للمملكة"، مشيرا إلى أنها عمليات مقصودة في جنوب لبنان، إضافة لمراكز تدريب الحوثيين.