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ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا

منذ ساعة
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ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا

نايف السالم (صدى):
صرح ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، بأن لبنان لم يقدم أي منفعة للعالم العربي طوال تاريخه.

وقال التركي: "لبنان لم يكن نافعا بل منتفعا، لم يقدموا أي منفعة للعالم العربي، فضلاً عن دول الخليج أو المملكة، ولو سألت أي لبناني ماذا قدمت للعالم العربي والخليج والمملكة فلن تجد جوابًا".

وتابع: "أما عند الحديث عن المضار فحدث ولا حرج، فهناك قضايا المخدرات التي بلغت أرقاما صادمة، وتهريبها للمملكة"، مشيرا إلى أنها عمليات مقصودة في جنوب لبنان، إضافة لمراكز تدريب الحوثيين.

المخدرات
لبنان
ازمة لبنان
ماجد التركي

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 179
منذ ساعة
هي فقط لبنان المنتفعة المملكة تكاد تكون البنك المركزي للدول العربية والاسلامية ولكن للأسف النكران والجحود هما
سمات تلك الدول وشعوبها برغم كل ماقدمته المملكة ولازالت تقدمه لهم !!! فمتى يقف ذلك الدعم ويصبح للمواطن
فقط فهو الاولى بخير وطنه ؟
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 44
منذ 33 دقيقة
للبنانيين تريليونات
الأردنيين ترليون
الفلسطيزية تريليونات

كلها سنوياً

وعندهم إسرائيل والصهاينة

أفضل من اللمملكة العربية السعودية

وتعاونوا مع بعض اقتصاديا وامنيا وووووووو

ويلعنون السعودية ليلاً ونهار


مافي شي جديد
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1151
منذ 11 دقيقة
سبحان الله

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أحدث التعليقات

ابوالعرب
عطوه تعهد يكفي
ابو عمار
مبروك .. يبدو ان الزوج اصغر من الزوجه
العالمي
غريب لاعب لا يشق له غبار واتوقع افضل من مشاريبوف ولاعب محلي يوفر عليك محترف خش يا عالمي هنا الصيدات
الريان
حلم ابليس فالجنه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه يبدو ان القاضي له نيه مستقبليه

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