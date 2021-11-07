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سعيد العويران : على النصر أن يستغني عن اللاعبين الذين لا ينفعون النصر
منذ 18 ساعة
1331
1
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التعليقات
A.awad
عدد التعليقات : 257
منذ ساعة
وين العـصـاء ؟؟؟ ضاعة...!!!
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أحدث التعليقات
فهد
والاحساء مالها نصيب
faeiz
هذولي الأمعات كيف صاروا محللين و إعلامين اللي مايشوفون إلا تصريحات البلطان أما تصريحات الرؤساء الباقين صم بكم وعميان بس ماعليه من الحره اللي...
ابوبدر
قلنا لك يا ع س ع الاهلي ما يحقق بطولات برشاوي والا بالغصب والا كان فترة الملك عبدالله اخذ كل بطولات الدوري ويوم راح...
faeiz
ماضيع النصر إلا هذا وطقته وكذبهم اللي تعودوا عليه
faeiz
ماضيع النصر إلا أعلامه
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