القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟

عادل الحربي (صدى):
علق المحلل السياسي تركي القبلان، على محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، فجر الأحد.
وقال القبلان: "ما بين العراق ولبنان مشتركات، فرضت إيران في لبنان حكومة تدين بالنفوذ لحزب الله، وبالتالي لإيران عبر تفاهمات بأدوات سياسية وغطاء فرنسي، وتغاضي أمريكي".
وأضاف: "في العراق أخفقت إيران في الوصول لحلٍ من هذا النوع، فأوعزت لأذرعها بإحداث تغيير سياسي بأدوات عسكرية، فهل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟".
وكان الكاظمي قد تعرض لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك عقب سقوط صاروخ كاتيوشا على منزله، واعتراض طائرة مسيرة.
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