نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟

منذ ساعة
1459
1
القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟

عادل الحربي (صدى):
علق المحلل السياسي تركي القبلان، على محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، فجر الأحد.

وقال القبلان: "ما بين العراق ولبنان مشتركات، فرضت إيران في لبنان حكومة تدين بالنفوذ لحزب الله، وبالتالي لإيران عبر تفاهمات بأدوات سياسية وغطاء فرنسي، وتغاضي أمريكي".

وأضاف: "في العراق أخفقت إيران في الوصول لحلٍ من هذا النوع، فأوعزت لأذرعها بإحداث تغيير سياسي بأدوات عسكرية، فهل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟".

وكان الكاظمي قد تعرض لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك عقب سقوط صاروخ كاتيوشا على منزله، واعتراض طائرة مسيرة.

اقرأ أيضا

بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي: كنت وما زلت فداء للعراق

العراق
رئيس وزراء العراق
تركي القبلان
مصطفى الكاظمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54871
منذ 55 دقيقة
كل افعال ايران في الوطن العربي لها غطاء فرنسي وامريكي وبريطاني

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
استغرب من نغمة الضعوف المساكين يشجعون فريق هزيل فقير المنصات ويحاول يقلل من انتصارات الهلال ويقولون تحكيم لكن هذا طبع سلوقي عيونه فيها حول...
ملكي وافتخرررر
تخسون يا الطواقي تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم
الملكي
ههههههههههههههههههه تخسون يا الطواقي ابوغريب أكبر منكم روحوا تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم.
د محمد ماجد بخش
الهنداوية وما أدراك ما هي الهنداوية .. من حانوت البطاطس المقلية إلى المقاعد اللي لها ثلاث دخلات إلى أن تربعت على عرش الحواري الشعبية...
ابو عمار
من صورهم يستاهل العقاب القاسي

أخر الأخبار

ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا
ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا
منذ 6 دقائق 1062
صور..إندلاع حريق جراء تماس كهربائي في جازان
صور..إندلاع حريق جراء تماس كهربائي في جازان
منذ 21 دقيقة 1408
أم تهرب المخدرات لابنها السجين!
أم تهرب المخدرات لابنها السجين!
منذ 29 دقيقة 195
المشاهد الأولى من منزل الكاظمي بعد محاولة اغتياله
المشاهد الأولى من منزل الكاظمي بعد محاولة اغتياله
منذ 47 دقيقة 1537
القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟
القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟
منذ ساعة 1459
سجن مواطن أساء لمسؤول بمواقع التواصل
سجن مواطن أساء لمسؤول بمواقع التواصل
منذ ساعة 1528
مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة
مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة
منذ ساعة 582
من سيربح الكبتاجون.. شيخ قراء طرابلس يهاجم قرادحي وحزب الله
من سيربح الكبتاجون.. شيخ قراء طرابلس يهاجم قرادحي وحزب الله
منذ ساعتين 1516
الاتحاد ينتظر عودة سعود عبدالحميد لتحديد مصيره
الاتحاد ينتظر عودة سعود عبدالحميد لتحديد مصيره
منذ ساعتين 1350
قانوني عن انتقاد فتاتين أثناء لهوهما: "من حقهما مقاضاة المصور"
قانوني عن انتقاد فتاتين أثناء لهوهما: "من حقهما مقاضاة المصور"
منذ ساعتين 1827