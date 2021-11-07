نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة

منذ ساعة
579
2
مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة

القاهرة (صدى):
تعرضت فتاة في مصر لمحاولة اغتصاب وسرقة سيارتها، التي تعمل عليها سائقة "أوبر"، لتتمكن من تحصيل مصاريفها.

واعتادت الفتاة أن ترسل لوالدتها خط سيرها وموقعها على الخريطة لحظة بلحظة حتى يطمئن قلبها عبر تطبيق "واتس أب" .

وقبل عودتها إلى المنزل قامت بآخر رحلة توصيل في وقت متأخر من الليل، رغم نصيحة والدتها بالعدول عن الرحلة تلك لتأخيرها.

وصممت الفتاة على قبول الرحلة لسد أقساط السيارة، ليركب 3 شبان أرادوا توصيلهم إلى منطقة نائية، لكنهم خططوا لاغتصابها ومن ثم سرقة السيارة وفى طريقهم حاول أحدهم الانحراف عن وجهتهم وأرشدها إلى مكان آخر.

ورفضت الفتاة وتوقفت بالسيارة لإنهاء الرحلة واتصلت أمها فى حينها بها بالصدفة لتطمئن عليها ففتحت المكالمة ولم تستطع الإجابة وظلت الأم على الهاتف تستمع لما يدور مع ابنتها، حيث أشهر أحد المتهمين سلاحا ناريا بوجهها وصعقها الثاني من الخلف برقبتها.

أثناء ذلك تمكنت الأم من إبلاغ الشرطة بتعرض ابنتها لحادث سرقة، ووصلت إليها الشرطة وتم القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة.

مصر
اغتصاب
منوعات
سرقة
اوبر

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10519
منذ ساعة
الحمد لله انها بخير
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54871
منذ 47 دقيقة
لعنة الله عليهم المجرمين الاوغاد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
استغرب من نغمة الضعوف المساكين يشجعون فريق هزيل فقير المنصات ويحاول يقلل من انتصارات الهلال ويقولون تحكيم لكن هذا طبع سلوقي عيونه فيها حول...
ملكي وافتخرررر
تخسون يا الطواقي تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم
الملكي
ههههههههههههههههههه تخسون يا الطواقي ابوغريب أكبر منكم روحوا تعلموا إملاء وكيف تكتبون أول يا أهل الفار والتحكيم.
د محمد ماجد بخش
الهنداوية وما أدراك ما هي الهنداوية .. من حانوت البطاطس المقلية إلى المقاعد اللي لها ثلاث دخلات إلى أن تربعت على عرش الحواري الشعبية...
ابو عمار
من صورهم يستاهل العقاب القاسي

أخر الأخبار

ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا
ماجد التركي: لبنان طوال تاريخه لم يكن نافعًا بل منتفعًا
منذ 6 دقائق 1061
صور..إندلاع حريق جراء تماس كهربائي في جازان
صور..إندلاع حريق جراء تماس كهربائي في جازان
منذ 21 دقيقة 1403
أم تهرب المخدرات لابنها السجين!
أم تهرب المخدرات لابنها السجين!
منذ 29 دقيقة 193
المشاهد الأولى من منزل الكاظمي بعد محاولة اغتياله
المشاهد الأولى من منزل الكاظمي بعد محاولة اغتياله
منذ 47 دقيقة 1536
القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟
القبلان: هل من غطاء للاعتداء على الكاظمي؟
منذ ساعة 1457
سجن مواطن أساء لمسؤول بمواقع التواصل
سجن مواطن أساء لمسؤول بمواقع التواصل
منذ ساعة 1523
مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة
مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة
منذ ساعة 579
من سيربح الكبتاجون.. شيخ قراء طرابلس يهاجم قرادحي وحزب الله
من سيربح الكبتاجون.. شيخ قراء طرابلس يهاجم قرادحي وحزب الله
منذ ساعتين 1516
الاتحاد ينتظر عودة سعود عبدالحميد لتحديد مصيره
الاتحاد ينتظر عودة سعود عبدالحميد لتحديد مصيره
منذ ساعتين 1350
قانوني عن انتقاد فتاتين أثناء لهوهما: "من حقهما مقاضاة المصور"
قانوني عن انتقاد فتاتين أثناء لهوهما: "من حقهما مقاضاة المصور"
منذ ساعتين 1827