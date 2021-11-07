مكالمة تنقذ فتاة من الاغتصاب والسرقة

القاهرة (صدى):
تعرضت فتاة في مصر لمحاولة اغتصاب وسرقة سيارتها، التي تعمل عليها سائقة "أوبر"، لتتمكن من تحصيل مصاريفها.
واعتادت الفتاة أن ترسل لوالدتها خط سيرها وموقعها على الخريطة لحظة بلحظة حتى يطمئن قلبها عبر تطبيق "واتس أب" .
وقبل عودتها إلى المنزل قامت بآخر رحلة توصيل في وقت متأخر من الليل، رغم نصيحة والدتها بالعدول عن الرحلة تلك لتأخيرها.
وصممت الفتاة على قبول الرحلة لسد أقساط السيارة، ليركب 3 شبان أرادوا توصيلهم إلى منطقة نائية، لكنهم خططوا لاغتصابها ومن ثم سرقة السيارة وفى طريقهم حاول أحدهم الانحراف عن وجهتهم وأرشدها إلى مكان آخر.
ورفضت الفتاة وتوقفت بالسيارة لإنهاء الرحلة واتصلت أمها فى حينها بها بالصدفة لتطمئن عليها ففتحت المكالمة ولم تستطع الإجابة وظلت الأم على الهاتف تستمع لما يدور مع ابنتها، حيث أشهر أحد المتهمين سلاحا ناريا بوجهها وصعقها الثاني من الخلف برقبتها.
أثناء ذلك تمكنت الأم من إبلاغ الشرطة بتعرض ابنتها لحادث سرقة، ووصلت إليها الشرطة وتم القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة.