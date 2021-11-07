من سيربح الكبتاجون.. شيخ قراء طرابلس يهاجم قرادحي وحزب الله

بيروت (صدى):
شن شيخ قراء طرابلس اللبنانية بلال بارودي، هجوما ضد وزير الإعلام جورج قرداحي، وحزب الله الإرهابي.
وقال بارودي: "لن يعتذروا ولن يستقيلوا، لأن ما حدا يملك الجرأة يقول إن المقاومة في لبنان ذراع إيراني كما الحوثيون في اليمن، يريدوا من خلالها تدمير البلاد".
وأضاف: "هل ستنهض البلاد بالمازوت الإيراني اللي الغرض منه تبييض الأموال!!، هل رأيتم بلاد تنهض بالمازوت".
ووصف جورج قرداحي بأنه "ذئب متنكر في ثوب الحمل الوديع"، حيث ظهر من خلال برامج المسابقات والمجتمع في البداية مثل "من سيربح المليون"، و"المسامح كريم".