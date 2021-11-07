قانوني عن انتقاد فتاتين أثناء لهوهما: "من حقهما مقاضاة المصور"

عادل الحربي (صدى):
علق المستشار القانوني أحمد عجب، على تداول مقطع فيديو لفتاتين أثناء لهوهما، وتوجيه الانتقادات لهما.
وقال عجب: "هاتين المرأتين لم يرتكبا أي مخالفة نظامية، لكن من حقهما متى أصابهما ضرر جراء تصويرهما، ونشر مقطعهما دون موافقة خطيه كتشويه سمعة، أو أذى مادي ولو بمحيط حياتهن الاجتماعية فقط، المطالبة بمقاضاة من صور ونشر المقطع وتطبيق المادة 5/3 لنظام الجرائم المعلوماتية".
يذكر أنه وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.