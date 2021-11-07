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أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة

منذ 9 ساعات
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أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة

نايف السالم (صدى):
على خلفية خضوع الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لعملية جراحية، قبل أسبوعين، كشف عدد من الأمراء عن تحسن الحالة الصحية للأمير مقرن.

ومن جانبه نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة للأمير مقرن، معلقا بقوله: "الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء".

كما نشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، صورة أيضا للأمير مقرن معلقا: "الحمدلله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله، ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية، فهو القدوة الحسنة في التواضع، والأخلاق الرفيعة، والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك".

وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز خضع لعملية جراحية قبل أسبوعين، تكللت بالنجاح، وسط دعاء عدد من الأمراء والنشطاء بأن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز
الامير سطام
الأمير عبدالله بن سلطان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18706
منذ 8 ساعات
ولي عهد مضى مثل من مضوا عن العهد لكنهم بقوا على العهد رغم رحيلهم وبقيت محبتهم جلية في قلوب محبتهم من معاتيق الوطن
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67075
منذ 7 ساعات
الحمد لله على سلامته
Z
Z عدد التعليقات : 1275
منذ ساعتين
حمدالله جننكم يا طواقي..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54891
منذ ساعة
الحمد لله على السلامه

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أحدث التعليقات

نبيل
الله يرحمة ويغفر له ويجبر قلب اهله
Aomdah
اشغلنا الهريفي
نبيل
والله انك مقلب واكله النصر
سعد العمار
أبوعمار انت ما شفت المقطع ؟😅
ابوالعرب
فكونا من الكلام هذا ونحن بخير

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