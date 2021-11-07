أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة

نايف السالم (صدى):
على خلفية خضوع الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لعملية جراحية، قبل أسبوعين، كشف عدد من الأمراء عن تحسن الحالة الصحية للأمير مقرن.
ومن جانبه نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة للأمير مقرن، معلقا بقوله: "الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء".
كما نشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، صورة أيضا للأمير مقرن معلقا: "الحمدلله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله، ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية، فهو القدوة الحسنة في التواضع، والأخلاق الرفيعة، والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك".
وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز خضع لعملية جراحية قبل أسبوعين، تكللت بالنجاح، وسط دعاء عدد من الأمراء والنشطاء بأن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.