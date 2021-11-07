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بالفيديو.. "الإسكان" يضخ وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطن

منذ يوم
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بالفيديو.. "الإسكان" يضخ وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطن

الرياض (صدى):
يستمر برنامج الإسكان في ضخ الوحدات السكنية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق حيث يستمر البرنامج في بذل جهود متواصلة لزيادة المعروض العقاري السكني .

ومن جانبه، قال المطور العقاري مشاري اليحيى، أن هناك توجه عالي من القطاع والدولة في ضخ وحدات سكنية بشكل يلبي احتياجات المواطنين ومشاريع التعاون مع الشركة الوطنية للإسكان والقطاعات التابعة داعمة للمطورين والعملاء وهو ما يفتح أفاق ويستطيع المواطن ياخد بسعر منطقي.

وأضاف: "الوحدات السكنية اللي بنيت باجتهادات شخصية أو بجهات ما عليها تشريع نلاقي أسعارها مبالغ فيها خاصة في منطقة الرياض بينما وحدات سكنية تحت مظلة وافي نلاقي أسعارها أقل بكتير لأن هذا يعود للدعم الوطني للمواطن"، بحسب قناة "إم بي سي".

فيما أكد دكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الدمام، أن الحكومة دعمت هذا القطاع لأهميته وملامستها بشكل مباشر لرفاهية المواطن واحتياجاته الأساسية والحيوية من هذه القطاعات ومنها برنامج الإسكان.

وأضاف: "الدولة بدأت مشروع الإسكان ودعمته بشكل كبير من أجل المواطن يحصل على الوحدات السكنية العصرية تتناسب مع احتياجاته ولها تأثير مباشر على حياته وينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي".

الاقتصاد السعودي
الوحدات السكنية
احتياجات المواطنين
برنامج الإسكان
المعروض العقاري السكني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18708
منذ يوم
بناء موحد مصغر مرخص مراقب مجود .. على البركة

وعلينا قراءة دعاء السفر قبل وبعد الذهاب من وإلى المنزل
Rdy
Rdy عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
اتمنى من وزير الاسكان انظر في مشاريع الاسكان لاسف وحدات صغيره فوق كذا باب واحد للمنزل كامل مدري كيف كذا ولاسف لا توجد لا جبس ولا اي اشياء ثانيه ولا تقدر تغير في تصميم
اتمنى تخلو المواطن هو يسوي تصميمه بكيفه وليس بكيف المشرفين على المشروع
Rdy
Rdy عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
اتمنى من وزير الاسكان انظر في مشاريع الاسكان لاسف وحدات صغيره فوق كذا باب واحد للمنزل كامل مدري كيف كذا ولاسف لا توجد لا جبس ولا اي اشياء ثانيه ولا تقدر تغير في تصميم
اتمنى تخلو المواطن هو يسوي تصميمه بكيفه وليس بكيف المشرفين على المشروع

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أحدث التعليقات

فهد
والاحساء مالها نصيب
faeiz
هذولي الأمعات كيف صاروا محللين و إعلامين اللي مايشوفون إلا تصريحات البلطان أما تصريحات الرؤساء الباقين صم بكم وعميان بس ماعليه من الحره اللي...
ابوبدر
قلنا لك يا ع س ع الاهلي ما يحقق بطولات برشاوي والا بالغصب والا كان فترة الملك عبدالله اخذ كل بطولات الدوري ويوم راح...
faeiz
ماضيع النصر إلا هذا وطقته وكذبهم اللي تعودوا عليه
faeiz
ماضيع النصر إلا أعلامه

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