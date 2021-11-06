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الهريفي يرد على المريسل بعد فوز الشباب على النصر ( فيديو)

منذ يوم
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الهريفي يرد على المريسل بعد فوز الشباب على النصر ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي،على مقولة شهيرة للإعلامي عبدالعزيز المريسل والتي تضمنت " شفت شئ في طريقك وأعجبك شله", وذلك بعد فوز الشباب على النصر

وقال فهد الهريفي "‏من المقولات الخالده .. إذا شفت شئ في طريقك وأعجبك شله .. ماتجيب بطولات موسيقار لكل الأزمان ".

كان النصر خسر بهدف مقابل لا شيء، أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

يذكر أن عقب تعادل الفيحاء والنصر شهدت المساحات مناكفات مابين الهريفي المنتقد للإدارة ومابين المريسل المدافع عن الإدارة انتهت في آخر المطاف إلى إعلان الهريفي اعتزاله تشجيع النصر.

النصر
فهد الهريفي
عبدالعزيز المريسل

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10522
منذ يوم
هههههههههه افحمتة
صخر
صخر عدد التعليقات : 5
منذ 23 ساعة
سطورة الكرة النصراوية
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 132
منذ 21 ساعة
هم كذا مايقدرون علي الانديه الاخرى وفي الاخير تسير بينهم ممكن تسير بطوله وتسجل مع الخرق والقصاصات كالعادة حلو نتسل بهم حقين ضعيف البطولات
درباح
درباح عدد التعليقات : 12
منذ 18 ساعة
مساكين الجمهور النصراوي
دهباش
دهباش عدد التعليقات : 12
منذ 18 ساعة
نادي طققات
ابو فلان
ابو فلان عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
يستاهل البرد من ضيع عباته يستاهلون الفقروايه
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 178
منذ 24 دقيقة
الجميع أخطاء فالهجوم المستمر على الاداره من الهريفي خطاء والدفاع المستمر من المريسل خطاء فلإجتماع مع الاداره هو الحل الصحيح

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أحدث التعليقات

مسافات
مايخرج به الينا هذا وامثاله كل يوم يصنف في علم النفس السلوكي نقمة على المجتمع لما عاشه من ارهاصات وحرمان قبل ان يصبح فنانا...
محمد القحطاني
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محمد القحطاني
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محمد القحطاني
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محمد القحطاني
قلة العقل مصيبه فلمرضى كثر وتلك بداية نهاية الاعب الفاشل وسوف ترون عما قريب نهاية اللاعب الأبله

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