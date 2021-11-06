الهريفي يرد على المريسل بعد فوز الشباب على النصر ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي،على مقولة شهيرة للإعلامي عبدالعزيز المريسل والتي تضمنت " شفت شئ في طريقك وأعجبك شله", وذلك بعد فوز الشباب على النصر
وقال فهد الهريفي "من المقولات الخالده .. إذا شفت شئ في طريقك وأعجبك شله .. ماتجيب بطولات موسيقار لكل الأزمان ".
كان النصر خسر بهدف مقابل لا شيء، أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
يذكر أن عقب تعادل الفيحاء والنصر شهدت المساحات مناكفات مابين الهريفي المنتقد للإدارة ومابين المريسل المدافع عن الإدارة انتهت في آخر المطاف إلى إعلان الهريفي اعتزاله تشجيع النصر.