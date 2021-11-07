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بالفيديو.. عدوى البليهي تنتقل إلى الملاعب الأردنية

منذ يوم
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بالفيديو.. عدوى البليهي تنتقل إلى الملاعب الأردنية

ماجد محمد (صدى):
ظهر ‏لاعب نادي الرمثا الأردني محمد الزعبي، وهو يغرس العلم على طريقة مدافع الهلال علي البليهي، بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، وذلك بعد تحقيق فريقه الرمثا لقب الدوري الأردني.

وكان الرمثا قد خرج بنتيجة التعادل أمام نظيره فريق الجزيرة 1-1، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي، في ختام لقاءات الدوري الأردني، وهي النتيجة التي لم تنفع فريق الوحدات المنافس له، الذي كان يحقق فوزا كبيرا بتغلبه على فريق شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بذات التوقيت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتساوى الرمثا والوحدات برصيد النقاط 47 لكل فريق، لكن فارق المواجهات منحت فريق الرمثا تحصيل اللقب الثالث له في تاريخه، بعد أن حققه مرتين في العامين 1981 و1982.

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الدوري الأردني
الرمثا
على البليهي
محمد الزعبي

التعليقات

زعيم آسيا يجلد فقر آسيا
زعيم آسيا يجلد فقر آسيا عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
والله الفقر مساكين جبنا ماركة الجحفله عليهم وعرز العلم البليهي اهان الفقراوية للتاريخ 😂😂😂
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 56
منذ 18 ساعة
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك
حنا النصراويين رؤس ماحنا اذناب ماحنا عصاعص
حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات اساطير


والوعد قدام ياصغير
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 56
منذ 18 ساعة
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك
حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص
حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام
حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات اساطير


والوعد قدام ياصغير
شاعر جستنيات
شاعر جستنيات عدد التعليقات : 56
منذ 18 ساعة
حنا على الهامات ما حنا فالقاع
القاع لك ياهلال و ( عزوز) يرفعك.

حنا النصر متبوع ولا حنا باتباع
الظلم لو طول بيجي من هو يردعك.
نصراوي الشرقيه
نصراوي الشرقيه عدد التعليقات : 56
منذ 18 ساعة
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك
حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص
حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام
حنا ماننظر لسفاسف الامور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات اساطير


والوعد قدام ياصغير
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 178
منذ 19 دقيقة
قلة العقل مصيبه فلمرضى كثر وتلك بداية نهاية الاعب الفاشل وسوف ترون عما قريب نهاية اللاعب الأبله
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 178
منذ 19 دقيقة
قلة العقل مصيبه فلمرضى كثر وتلك بداية نهاية الاعب الفاشل وسوف ترون عما قريب نهاية اللاعب الأبله

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أحدث التعليقات

مسافات
مايخرج به الينا هذا وامثاله كل يوم يصنف في علم النفس السلوكي نقمة على المجتمع لما عاشه من ارهاصات وحرمان قبل ان يصبح فنانا...
محمد القحطاني
البلطان يتجنب العقوبات بتشجيع النادي المدلل حتى أصبح الشباب رديف للنادي المدلل
محمد القحطاني
البلطان يتجنب العقوبات بتشجيع النادي المدلل حتى أصبح الشباب رديف للنادي المدلل
محمد القحطاني
خلوه يفرح قبل الهاويه فلبلطان فاشل وحول الليث الى رديف للهلال وأذا لم يقوم أعظاء الشرف بمنع البلطان من تبعية الهلال فسوف نراه عما...
محمد القحطاني
قلة العقل مصيبه فلمرضى كثر وتلك بداية نهاية الاعب الفاشل وسوف ترون عما قريب نهاية اللاعب الأبله

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