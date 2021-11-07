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"الرقابة ومكافحة الفساد" توقف 172مواطناً ومقيماً وتحقق مع 512 في قضايا فساد

منذ يوم
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"الرقابة ومكافحة الفساد" توقف 172مواطناً ومقيماً وتحقق مع 512 في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، خلال الفترة الماضية 172 مواطناً ومقيماً، وباشرت التحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة إن من بين الموقوفين؛ موظفين في وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والمياه والزراعة والصحة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والرشوة، والتزوير، مؤكدة أنه يجرى حاليا استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

نزاهة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18706
منذ يوم
مواطن نزيه ومواطنة نزيهة هما غاية وكمال الوطن
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 492
منذ يوم
ألفساد افه ابتلي بها الوطن والمواطن الحل الاوحد هو التشهير بهم فقط لاغير
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54891
منذ يوم
الله ينصركم على كل فاسد وسارق لوطنه
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83504
منذ 22 ساعة
الله يقويكم
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 492
منذ ساعة
وزارة الدفاع والداخليه والحرس الوطني تعتبر وزارات سياديه المفروض ان تكون محصنه ولديها ادواتها الذكيه والمعقده التي تمنع مثل هذه التجاوزات ولكن كلما بحثنا عن اللصوص والخونه نجدهم من كبار القوم بتلك الدوائر حان الوقت لتجريدهم من ملابسهم واعلان اسماؤهم حتى يصبحوا منبوذين ونكره امام الشعب الذي يتمنى البصق في وجوههم عندما تحين له الفرصه ويجدهم هذا هو العلاج الشافي الوافي

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