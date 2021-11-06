ماجد التويجري للبلطان: "شوية تواضع"

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، رسالة إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بشأن طريقة احتفاله بالفوز على النصر، بهدف دون رد في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال التويجري للبلطان: "أنت رجل رياضي محنك، واستطعت أن تضع الشباب رقمًا صعبـ وأضفت له جماهيرية، بس شوف الاتحاد في المقابل، شوف اللغة التي يتحدثون بها عن تحقيق انتصارات ضخمة".
وطالب التويجري رئيس نادي الشباب بالتواضع عند الاحتفال بالانتصارات، مضيفا: "لو أحد يشاهد مباراة الشباب والنصر وما يعرف الفريقين، سيقول أن الأصفر هو الفائز".
وكان البلطان قد احتفى بفوز فريقه معلقا بقوله: "الفوز على نادي النصر عادة سنوية وصرفناها ".
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