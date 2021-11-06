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ماجد التويجري للبلطان: "شوية تواضع"

منذ ساعتين
1525
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ماجد التويجري للبلطان: "شوية تواضع"

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي ماجد التويجري، رسالة إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بشأن طريقة احتفاله بالفوز على النصر، بهدف دون رد في بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين .

وقال التويجري للبلطان: "أنت رجل رياضي محنك، واستطعت أن تضع الشباب رقمًا صعبـ وأضفت له جماهيرية، بس شوف الاتحاد في المقابل، شوف اللغة التي يتحدثون بها عن تحقيق انتصارات ضخمة".

وطالب التويجري رئيس نادي الشباب بالتواضع عند الاحتفال بالانتصارات، مضيفا: "لو أحد يشاهد مباراة الشباب والنصر وما يعرف الفريقين، سيقول أن الأصفر هو الفائز".

وكان البلطان قد احتفى بفوز فريقه معلقا بقوله: "الفوز على نادي النصر عادة سنوية وصرفناها ".

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النصر
الشباب
خالد البلطان
ماجد التويجري
دوري المحترفين

التعليقات

شرقاوي
شرقاوي عدد التعليقات : 56
منذ ساعة
كيف يطلب من قليل الأدب ان يتواضع
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2932
منذ 13 دقيقة
البلطان القادح،، كل سنه يكويهم واصبح عقدة للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية،، وسمعوني صياحكم لأنة طرب اقدح أيها القادح ولا تلتفت لهم

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اوجعتهم يا ابن زكري 😂😂اذكر يوم اعميت الفقر في الدوري وقلت الفقر لا يفوز إلا ببلنتي ههههههه جن جنون الفقراوية
ع. س. ع
البلطان القادح،، كل سنه يكويهم واصبح عقدة للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية،، وسمعوني صياحكم لأنة طرب اقدح أيها القادح ولا تلتفت لهم
ع. س. ع
ليش الحقد على َمشرف الوطن ههههههه الزعيم كبير القارة الآسيوية وزعيمها شاء من شاء وأبى من أبى ومن عندة حقد فليشرب من البحر،، وكلامكم...
احمد
الإجابة ناقصه ياشيخ عبدالله اتق الله
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ذابحكم الجوع 😂😂😂

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