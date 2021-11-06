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أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة

منذ ساعة
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أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة

نايف السالم (صدى):
على خلفية خضوع الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لعملية جراحية، قبل أسبوعين، كشف عدد من الأمراء عن تحسن الحالة الصحية للأمير مقرن.

ومن جانبه نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة للأمير مقرن، معلقا بقوله: "الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء".

كما نشر الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، صورة أيضا للأمير مقرن معلقا: "الحمدلله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله، ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية، فهو القدوة الحسنة في التواضع، والأخلاق الرفيعة، والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك".

وكان الأمير مقرن بن عبدالعزيز خضع لعملية جراحية قبل أسبوعين، تكللت بالنجاح، وسط دعاء عدد من الأمراء والنشطاء بأن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز
الامير سطام
الأمير عبدالله بن سلطان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18705
منذ 42 دقيقة
ولي عهد مضى مثل من مضوا عن العهد لكنهم بقوا على العهد رغم رحيلهم وبقيت محبتهم جلية في قلوب محبتهم من معاتيق الوطن

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
ليس للأخ حق في هذا المسؤول عنها زوجها
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام حنا ماننظر...
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤس ماحنا اذناب ماحنا عصاعص حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات...
الوفا طبعي
الله لايرده قلعته النصر ماوقف على غييييره يعني بيوقف عليه النصر اكببببر منك وماعرفوك الا من النصر قبله سراااااااب
الوفا طبعي
تاكلينه بدون بارد لان البيبسي ٢ونص وعلى فكره ساندوتش شاورما الصغييير ٧ ريال طيب وبعدين ايييش المطلوب

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