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سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"

منذ ساعتين
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سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث متحدث هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، عن سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة.

وقال عمر أبوبكر خلال مداخلة في قناة الإخبارية، إن الهيئة لا تمنع أي أفلام من العرض، موضحا:" في حال احتوى الفيلم على مشاهد لا تتوافق مع الضوابط المنصوص عليها نظاميًا فإن الهيئة تقوم بطلب إجراء تعديلات على هذه المشاهد بما لا يخل بالفيلم".

وأشار إلى أن القرار في يد الشركة المنتجة للفيلم سواء بالموافقة على إجراء هذه التعديلات أو عدم عرض الفيلم، مبينا أن الشركة المنتجة لفيلم "Eternals" من اختارت عدم العرض.

تعديلات
مشاهد
هيئة الإعلام المرئي والمسموع
عمر أبو بكر
عرض فيلم "Eternals"

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18705
منذ 34 دقيقة
عن نفسي .. لا يعنيني .. لا يهمني .. لا يشدني الموضوع .. لا يشدهني!!

طز تركي مبالغ فيه بجوف رغيف شامي

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
ليس للأخ حق في هذا المسؤول عنها زوجها
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤوس ماحنا باذناب ولا حنا بعصاعص حنا مااشترينا بطوله مستعصيه لها 20 عام حنا ماننظر...
نصراوي الشرقيه
تعليق زعيم اسيا الله يعافيك الله يعافيك حنا النصراويين رؤس ماحنا اذناب ماحنا عصاعص حنا ماننظر لسفاسف الاور وصغائر الامور مثلكم ونسوي من النكرات...
الوفا طبعي
الله لايرده قلعته النصر ماوقف على غييييره يعني بيوقف عليه النصر اكببببر منك وماعرفوك الا من النصر قبله سراااااااب
الوفا طبعي
تاكلينه بدون بارد لان البيبسي ٢ونص وعلى فكره ساندوتش شاورما الصغييير ٧ ريال طيب وبعدين ايييش المطلوب

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