سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
تحدث متحدث هيئة الإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، عن سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة.
وقال عمر أبوبكر خلال مداخلة في قناة الإخبارية، إن الهيئة لا تمنع أي أفلام من العرض، موضحا:" في حال احتوى الفيلم على مشاهد لا تتوافق مع الضوابط المنصوص عليها نظاميًا فإن الهيئة تقوم بطلب إجراء تعديلات على هذه المشاهد بما لا يخل بالفيلم".
وأشار إلى أن القرار في يد الشركة المنتجة للفيلم سواء بالموافقة على إجراء هذه التعديلات أو عدم عرض الفيلم، مبينا أن الشركة المنتجة لفيلم "Eternals" من اختارت عدم العرض.