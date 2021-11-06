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فيديو يرصد عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها بعد المحاولة الحوثية لاستهدافه

منذ 23 دقيقة
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فيديو يرصد عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها بعد المحاولة الحوثية لاستهدافه

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو عودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي، عقب اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المطار.

وقررت الجهات المختصة جدولة الرحلات المتأخرة وانتظام حركة الملاحة وإنهاء إجراءات السفر في المطار، بعد توقف الرحلات مؤقتا، وفق الإخبارية.

وأبدى جميع المتواجدين في المطار استنكاراهم لمحاولات الميليشيات الحوثية استهدافه.

يجدر الإشارة إلى أن مطار أبها الدولي يعتبر من أكبر المطارات استقبالاً للرحلات القادمة والمغادرة، بينما لم تسفر محاولة الاستهداف الحوثي الفاشلة عن أي إضرار أو إصابات.

مطار أبها
طائرة مسيرة
حركة الملاحة الجوية

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 737
منذ 6 دقائق
بحكم اني داهية العصر....
أرى ان الطريق لتصفية الحوثيين سيكون من خلال تفعيل استخبارات على مسوى عالي جدا ويعمل بدهاء غير مسبوق..

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أحدث التعليقات

احمد
بحكم اني داهية العصر.... أرى ان الطريق لتصفية الحوثيين سيكون من خلال تفعيل استخبارات على مسوى عالي جدا ويعمل بدهاء غير مسبوق..
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