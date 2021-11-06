تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
مصري : لو تتزوج خليجيه راح تعطيك سيارة
منذ 14 ساعة
2575
3
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ط 🍹🍹🍹
عدد التعليقات : 179
منذ ساعتين
للأسف هذه هي النظرة الاجنبية للمواطنة الخليجية عبارة عن مصلحة ومنفعه وليس من أجلها
هي ولشخصها هي بل لما يكسبه ذلك الاجنبي من ورائها .
ابو عمار
عدد التعليقات : 54891
منذ ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههه بعد هذا المقطع لن تقبل بك الخليجيه
الريان
عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
حلم ابليس فالجنه
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
نبيل
الله يرحمة ويغفر له ويجبر قلب اهله
Aomdah
اشغلنا الهريفي
نبيل
والله انك مقلب واكله النصر
سعد العمار
أبوعمار انت ما شفت المقطع ؟😅
ابوالعرب
فكونا من الكلام هذا ونحن بخير
أخر الأخبار
سيدات يرتدين النقاب في أحد شوارع " القلعة " عام 1931
منذ 33 دقيقة
1460
بالفيديو.. زعيم العصائب يهدد "الكاظمي" قبل ساعات من محاولة اغتياله
منذ 38 دقيقة
1616
القبض على 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال بالرياض
منذ 44 دقيقة
1637
فوائد الطماطم لتجنب نزلات البرد
منذ ساعة
1491
الرئيس العراقي: محاولة استهداف الكاظمي تجاوز خطير
منذ ساعة
1445
كوبرا المرحاض تلدغ رجل في أعضائه التناسلية
منذ ساعة
822
علامات على الجلد تشير إلى الإصابة بـ "السكري"
منذ ساعة
1596
بالفيديو.. استشاري يكشف أعراض متلازمة "الاكتناز القهري"
منذ ساعة
1548
بالفيديو.. قفز طالبتين من نافذة المدرسة بعد اندلاع حريق
منذ ساعة
742
ناشط حقوقي عراقي: إيران متورطة في الهجوم على العراق
منذ ساعة
1591