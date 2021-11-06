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ناوي يلحق الركعة والله سلمه

منذ 13 ساعة
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التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 131
منذ 5 ساعات
الجري للحاق بركعه لا يجوز، ما فاتكم فاقضوا، وهناك حديث شريف بذلك، حمدا لله على سلامته ومأجور من الله على ذلك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54888
منذ 21 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه سلامات

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أحدث التعليقات

ابوالعرب
عطوه تعهد يكفي
ابو عمار
مبروك .. يبدو ان الزوج اصغر من الزوجه
العالمي
غريب لاعب لا يشق له غبار واتوقع افضل من مشاريبوف ولاعب محلي يوفر عليك محترف خش يا عالمي هنا الصيدات
الريان
حلم ابليس فالجنه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه يبدو ان القاضي له نيه مستقبليه

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