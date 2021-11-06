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فيديو يثير جدلاً لراكبة "تاكسي" خلعت ملابسها بدلاً من دفع الأجرة

منذ 35 دقيقة
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فيديو يثير جدلاً لراكبة "تاكسي" خلعت ملابسها بدلاً من دفع الأجرة

طهران (صدى):
فاجأت راهبة سائق في شركة توصيل بخلع ملابسها داخل التاكسي ، بدلا من دفع الأجرة، مما آثار استغراب السائق

وآثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بين النشطاء في إيران ، حيث ظهرت الفتاة وهي تخلع ملابسها كاملة وهي عبارة عن الحجاب والعباءة ، ثم خلعت ملابسها الداخلية ووضعتها إلى جانب السائق.

واستبدلت الفتاة الملابس التي ترتديها بأخرى مثيرة تظهر أغلب جسمها، وسط حالة صدمة وذهول من السائق .

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن جنسية الفتاة التي قامت بتلك الفعلة ، واشار البعض إلى أن الفيديو المتداول من داخل إيران

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران وارتفاع الأسعار، مما تسبب في حدوث تذمراً واسعاً بين شرائح في المجتمع، وهو بمثابة نار تحت الرماد.

وتشهد إيران على مدى الأشهر الماضية خاصة، موجات عارمة من الاحتجاجات الشعبية والمطلبية، التي تشمل مختلف طبقات المجتمع وأطيافه المهنية والقومية والدينية

إيران
تاكسي
الأجرة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83504
منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83504
منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83504
منذ 30 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

احمد
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