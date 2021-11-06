نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دخول 22 إمرأة الإسلام بالخبر خلال شهر

منذ ساعتين
1406
1
دخول 22 إمرأة الإسلام بالخبر خلال شهر

الدمام (صدى):
استفاد 350 ألف مواطن ومقيم من البرامج والأنشطة التي نظمتها جمعية "هداية" للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر خلال الشهر الماضي ، مستهدفة مختلف الفئات العمرية من الجنسين بالمواقع العامة والجوامع ومقرات القطاع الخاص وحسابات التواصل الاجتماعي ، في الوقت الذي اطلقت برنامج "فكر آمن" التوعوي لمعالجة التطرف الديني والفكر المنحرف بمشاركة عدد من الدعاة المؤثرين .

وقال مدير جمعية "هداية" الشيخ إبراهيم الشهري أن الشهر الماضي شهد إسلام 22 إمرأة بالخبر تم ادرجهن في برنامج المسلم الجديد الذي يشرف عليه نخبة من الدعاة الأجانب حيث واكب ذلك إطلاق القسم النسائي لبرنامج "مسيرة السلام" الذي تضمن حوارات ولقاءات توعوية ومسابقات تستهدف دعوة غير المسلمات من جميع الجنسيات

وأوضح أن قائمة المسلمين الجدد وصلت إلى عدد 12 ألف مسلم بالخبر منذ التأسيس متضمنة أجانب من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقية، إضافة إلى الغالبية من الدول الآسيوية حيث تصدرت الجنسية الفلبينية قائمة الجنسيات الأكثر دخولاً إلى الدين الإسلامي ، مؤكدا أن نسبة اعتناق الأجانب للدين الإسلامي في تزايد واضح خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة نتيجة الدور الكبير للبرامج الدعوية والإرشادية التي تقدمها الجمعيات الدعوية بتوجيهات من وزارة الشؤون الإسلامية .

وأكد الشيخ الشهري تقديم الجمعية لنخبة من البرامج والأنشطة التي استفاد منها 350 ألف مواطن ومقيم من الرجال والنساء ، حيث تضمنت برامج لدعم الشباب وشارك بها مايقارب 2100 شابا ، واستهدف 35 ألف شخص بالمحاضرات والكلمات بالمساجد والجوامع وبرنامج " فكر آمن" الذي قدم عدد من المحاضرات لمعالجة التطرف الديني والفكر المنحرف ، إضافة لاستفادة 10 آلاف شخص من الدعوات الالكترونية وعدد 253 مستفيد من الجولات الدعوية داخل الشركات .

 

 

الخبر
جمعية هداية
دخول الإسلام

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10518
منذ ساعة
ربنا يثبتهم ان شاء الله و الحمد لله ان خادمتي اسلمت منذ 19 عام و تساعد المسلمين الجدد من جنسيتها الفليبنية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الإعلامي الرياضي جريان العضياني ** مين هذا أول مرة أسمع عنه ** على العموم اللي في الجدر يطلعه الملاس **
ابواحمد
اللي بيده الله يزيده ليش الحسد فيه ناس اغنياء عادي يشرونه. اللي يرزقهم. فعلا شعب حسود وحقود
نصراوي سابق
إذا النصر مسحور استعينوا بكحيلان عنده خبرة في فك السحر ..!!
نصراوي سابق
مايركب الحصان الكدش إلا الدبش . علي كميخ عرف مستوى فريقه النصر ...
عبيد
عبد الرحمن غريب لاعب مميز كل فريق يتمناه لاكن ما اعتقد الأهلي يفرط فيه بسهولة

أخر الأخبار

أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
منذ دقيقتين 1104
محمد نور: الفرق الكورية ضعيفة.. والهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
محمد نور: الفرق الكورية ضعيفة.. والهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
منذ 12 دقيقة 1136
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
منذ 40 دقيقة 1467
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ 43 دقيقة 1192
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
منذ 45 دقيقة 291
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
منذ 51 دقيقة 1242
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
منذ ساعة 1168
شاهد.. تصرف غريب من حيوان الكسلان تجاه شخص نقله على شجرة 
شاهد.. تصرف غريب من حيوان الكسلان تجاه شخص نقله على شجرة 
منذ ساعة 490
مسؤول يحذر من مخالفات الشاحنات الأجنبية: "يديرون سوقا سوداء داخل المملكة"
مسؤول يحذر من مخالفات الشاحنات الأجنبية: "يديرون سوقا سوداء داخل المملكة"
منذ ساعة 1456
الذيابي يكشف عن عوامل اختيار أفضل وأصح زيت للطبخ المنزلي
الذيابي يكشف عن عوامل اختيار أفضل وأصح زيت للطبخ المنزلي
منذ ساعة 1418