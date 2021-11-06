أحلام تهنئ رابح صقر بعيد ميلاده

ابو ظبي (صدى):
علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على احتفال الفنان رابح صقر بعيد ميلاده الـ 60، قائلة:"كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية.. الفنان الكبير الرائع المدرسة، رابح صقر".
ورد رابح صقر، على أحلام، قائلا:"وأنتي بألف خير يا أم فاهد.. الله يطول بعمرك"، فيما هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رابح صقر، قائلة:" إن شالله بتعيّد عُمرك كلّو بسلام وتعيش أيّامك بالحُبّ والفرح ينعاد عليك"، فرد عليها، قائلا:"الله يطول بعمرك وشكرا كثير على ذوقك".
ووجه الملحن المصري محمود الخيامي التهنئة لرابح صقر، قائلا:"عيد ميلاد سعيد لـ صقر الأغنية الخليجية، عقبال 100 سنة صحة وسعادة ونجاح وراحة بال".