نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أحلام تهنئ رابح صقر بعيد ميلاده

منذ ساعة
543
2
أحلام تهنئ رابح صقر بعيد ميلاده

ابو ظبي (صدى):
علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على احتفال الفنان رابح صقر بعيد ميلاده الـ 60، قائلة:"‏كل عام وأنت بألف خير يا عبقري الألحان والموسيقى العربية.. كل عام وأنت صقر الأغنية العربية.. الفنان الكبير الرائع المدرسة، رابح صقر".

ورد رابح صقر، على أحلام، قائلا:"وأنتي بألف خير يا أم فاهد.. الله يطول بعمرك"، فيما هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم  رابح صقر، قائلة:" إن شالله بتعيّد عُمرك كلّو بسلام وتعيش أيّامك بالحُبّ والفرح ينعاد عليك"، فرد عليها، قائلا:"الله يطول بعمرك وشكرا كثير على ذوقك".

ووجه الملحن المصري محمود الخيامي التهنئة لرابح صقر، قائلا:"عيد ميلاد سعيد لـ صقر الأغنية الخليجية، عقبال 100 سنة صحة وسعادة ونجاح وراحة بال".

أحلام
نجوى كرم
رابح صقر
محمود الخيامي

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 739
منذ ساعة
اقترح انشاء دار عجزه للفنانين..
واقترح ان يدريه فيفي عبده ...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18701
منذ ساعة
شكر وعرفان من قديد لعسفان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
الإعلامي الرياضي جريان العضياني ** مين هذا أول مرة أسمع عنه ** على العموم اللي في الجدر يطلعه الملاس **
ابواحمد
اللي بيده الله يزيده ليش الحسد فيه ناس اغنياء عادي يشرونه. اللي يرزقهم. فعلا شعب حسود وحقود
نصراوي سابق
إذا النصر مسحور استعينوا بكحيلان عنده خبرة في فك السحر ..!!
نصراوي سابق
مايركب الحصان الكدش إلا الدبش . علي كميخ عرف مستوى فريقه النصر ...
عبيد
عبد الرحمن غريب لاعب مميز كل فريق يتمناه لاكن ما اعتقد الأهلي يفرط فيه بسهولة

أخر الأخبار

أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
أمراء للأمير مقرن بن عبدالعزيز: الحمدالله على السلامة
منذ دقيقتين 1100
محمد نور: الفرق الكورية ضعيفة.. والهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
محمد نور: الفرق الكورية ضعيفة.. والهلال يستطيع الفوز بكأس آسيا
منذ 12 دقيقة 1136
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
الأمن العام يحدد عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن العمال من العمل لدى الغير
منذ 40 دقيقة 1467
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
المرور توضح أهمية الملصق على مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
منذ 43 دقيقة 1192
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
سبب عدم عرض فيلم "Eternals" في المملكة "فيديو"
منذ 45 دقيقة 287
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
النمر يحذر من حالة تستدعي منع الأطفال من الدخول على كبار السن
منذ 51 دقيقة 1242
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد
منذ ساعة 1168
شاهد.. تصرف غريب من حيوان الكسلان تجاه شخص نقله على شجرة 
شاهد.. تصرف غريب من حيوان الكسلان تجاه شخص نقله على شجرة 
منذ ساعة 490
مسؤول يحذر من مخالفات الشاحنات الأجنبية: "يديرون سوقا سوداء داخل المملكة"
مسؤول يحذر من مخالفات الشاحنات الأجنبية: "يديرون سوقا سوداء داخل المملكة"
منذ ساعة 1456
الذيابي يكشف عن عوامل اختيار أفضل وأصح زيت للطبخ المنزلي
الذيابي يكشف عن عوامل اختيار أفضل وأصح زيت للطبخ المنزلي
منذ ساعة 1418