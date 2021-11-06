بن زكري: "تغيير مدربي النصر أضر الفريق.. والهلال هو بطل آسيا القادم"

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الفني الجزائري السابق لفريق ضمك، نور الدين بن زكري، على مستوى النصر ، مؤكدا أنه غير غير مقنع
وقال بن زكري "مستوى النصر غير مقنع وتغيير المدربين اضر الفريق وتسبب بالخروج الآسيوي ومازاد الطين بله هو ان هذا الخروج كان على يد الهلال ".
كما علق على مستوى الهلال أيضا حيث قال " غير مقنع، ولولا وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لكان الوضع مختلف لدى إعلامه ومحبيه ".
وأضاف "مشاكل الهلال الفنية كثيرة لكن وصوله لنهائي بطولة دوري ابطال اسيا غطى عليها، مؤكدا أن نادي الهلال هو بطل آسيا القادم