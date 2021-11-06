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كلب شرس يهاجم على طفلة ويتركها بعين واحدة

منذ 11 ساعة
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كلب شرس يهاجم على طفلة ويتركها بعين واحدة

لندن (صدى):
روت سيدة قصة تعرض ابنتها لهجوم من كلب شرس، تسبب في فقأ عيناها وتآكل فروة رأسها.

وقالت والدة الفتاة وتدعى لين أن الحادثة مرت عليها سنوات إلا أن ذكرى هجوم الكلب الشرس على ابنتها لا تنتهي، حيث أنها كانت تبلغ من العمر أربع سنوات فقط عندما تعرضت الطفلة لهذا الهجوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضافت لين "لقد عدنا لمشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم، كنت في المطبخ أحضر الشاي عندما سمعت الكثير من الصراخ، كانت طفلتي تيلي تلعب مع جارتنا سمعت صراخًا للتو، في اللحظة التالية رأيت شخصًا يخرجها من بين فكي الكلب"

وأضافت الأم: "خرجت رأيت وجهها مقطوعًا في كل مكان. اعتقدت أنه كان مجرد طلاء للوجه لأنه كان كله أحمر، ولكن تبين أن الكلب والمسمى قيصر هاجم صغيرتي بشراسة، نتيجة لذلك مُنع مالكه من الاحتفاظ بالكلاب مدى الحياة

يذكر أنه حُكم على صاحب الكلب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا، و140 ساعة من العمل بدون أجر

كأس العالم
هجوم
طفلة
كلب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54888
منذ 29 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابوالعرب
عطوه تعهد يكفي
ابو عمار
مبروك .. يبدو ان الزوج اصغر من الزوجه
العالمي
غريب لاعب لا يشق له غبار واتوقع افضل من مشاريبوف ولاعب محلي يوفر عليك محترف خش يا عالمي هنا الصيدات
الريان
حلم ابليس فالجنه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه يبدو ان القاضي له نيه مستقبليه

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