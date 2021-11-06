شاهد.. مجرمون يسقطون في قبضة رجال الأمن 

الرياض (صدى):
تواصل قوات الأمن العام جهودها لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، حيث تمكنت خلال الأيام الماضية من ضبط 5 مواطنين قاموا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة.
وألقت القبض على مواطن من أرباب السوابق بسبب مشاجرة مع مقيم في أحد المواقع العامة بالخبر، كما أطاحت بمواطن ارتكب عدة حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم بمكة.
وتمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية سرق 8 مركبات بجدة، كما ضبطت 8 مخالفين لنظام الإقامة منهم 7 سودانيين ومصري ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمغادرة بها عبر منافذ بيع المستعمل بابالرياض.
ونجحت في القبض على مواطن أطلق النار معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي بنجران، فيما ضبطت 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية اعتدوا بالضرب على مقيم وسلبه مبلغ مالي بخميس مشيط