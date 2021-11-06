"مختص" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض

الرياض (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي عن أسباب ارتفاع أسعال الإيجارات في الرياض.
وأوضح العباسي أن ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض يرجع لأنها أصحبت محور التنمية في المملكة. لافتا إلى أن الكثير يهاجرون إلى الرياض وبالتالي سيبحث المهاجر عن الإيجار وليس التملك وبالتالي قد تعمل كل هذه العوامل على رفع الأسعار.
وأضاف: أعتقد مع ارتفاع أسعار البترول تكون هناك سيولة زائدة وأسعار العقارات ستكون طفيفة أو تحافظ على أسعارها.
وأشار العباسي إلى أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية كبيرة والضرائب عامل إضافي لرفع الوتيرة .