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"مختص" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض

منذ ساعة
1483
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"مختص" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض

الرياض (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور غازي العباسي عن أسباب ارتفاع أسعال الإيجارات في الرياض.

وأوضح العباسي أن ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض يرجع لأنها أصحبت محور التنمية في المملكة. لافتا إلى أن الكثير يهاجرون إلى الرياض وبالتالي سيبحث المهاجر عن الإيجار وليس التملك وبالتالي قد تعمل كل هذه العوامل على رفع الأسعار.

وأضاف: أعتقد مع ارتفاع أسعار البترول تكون هناك سيولة زائدة وأسعار العقارات ستكون طفيفة أو تحافظ على أسعارها.

وأشار العباسي إلى أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية كبيرة والضرائب عامل إضافي لرفع الوتيرة .

الرياض
العمران
أسعار الإيجارات

التعليقات

الله يغفر ذنوبي
الله يغفر ذنوبي عدد التعليقات : 46
منذ 59 دقيقة
الظرايب انهكت كهل الفقير ياليت يشوف لنى حل فيهاء

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أحدث التعليقات

احمد ابراهيم السلامي
حارس امن
أسير بلا قيود
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
سطورة الكرة النصراوية
ابو محمد
لأن الأذناب ارتفعت ..اللهم عجل واهلك من بهلاكه حفظ لاعراض المسلمين..

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