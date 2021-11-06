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شاهد.. لحظة وصول المنتخب السعودي إلى سيدني استعدادا لمواجهة أستراليا 

منذ ساعة
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شاهد.. لحظة وصول المنتخب السعودي إلى سيدني استعدادا لمواجهة أستراليا 

ماجد محمد (صدى):
وصلت بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم السبت إلى مدينة "سيدني" الأسترالية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب أستراليا مساء الخميس القادم على "استاد كومبانك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقبل البعثة لدى وصولها مطار سيدني الدولي سعادة نائب سفير المملكة لدى أستراليا أحمد آل دغرير، وسعادة القنصل العام للمملكة العربية السعودية في سيدني سلمان المطيري.

وشكر مدير المنتخب الوطني حسين الصادق، سفارة المملكة لدى أستراليا على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.

وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت الرياض مساء أمس الجمعة من مطار الملك خالد الدولي، وكان في وداع البعثة الاستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المنتخب السعودي
سيدني
أستراليا
مطار الملك خالد الدولي
منافسات
استاد كومبانك

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14858
منذ 40 دقيقة
بالتوفيق إن شاء الله للأخضر،
ونتمنى عودة نجوم منتخبنا بالنقاط الثلاث..

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أحدث التعليقات

احمد ابراهيم السلامي
حارس امن
أسير بلا قيود
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
سطورة الكرة النصراوية
ابو محمد
لأن الأذناب ارتفعت ..اللهم عجل واهلك من بهلاكه حفظ لاعراض المسلمين..

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