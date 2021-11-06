محمد العنزي: نادي النصر يا مسحور أو معيون

طلال الغامدي (صدى):
سخر الناقد الرياضي محمد العنزي من تصريحات بعض المحليين الرياضين عن إصابة نادي النصر بالسحر والعين الذي تسبب في تراجع مستواه وهزائمه المتتالية بالمباريات.
وقال "العنزي" في حديثه بـ "أكشن مع وليد": "إدارة مسلي آل معمر مستوى بأمانة غريب وعجيب والإسطوانة الجاية يا نادي مسحور يا معيون ونهرب من المشكلة الرئيسية وما حدا يناقشها".
فيما رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج عليه قائلاً: "مسحور هذه السالفة القديمة اللي يطقطقون فيها لكن معيون ! .. بطق النصر عين على أيش ! .. لا أنت متأهل نهائي آسيا ولا أنت حامل اللقب ولا أنت المتصدر".
ومازح "العنزي" وليد الفراج قائلاً: "أنت بالذات ارجع لتصاريحك الأخيرة كل ما تتوقع فوز النصر انهزم".
وتابع "العنزي" حديثه عن إدارة النصر قائلاً: "للاسف هناك آراء غريبة تخرج عن المسار الصحيح وتلجأ لمناقشة أشياء خيالية وغير منطقية والنصر لدية مشكلة إدارية والإدارة التنفيذية ومستوى اللاعبين لا يوازي قيمتهم الفنية ولا السوقية وما يقدمه له النادي من مبالغ المالية .. إذا لا تحترق من أجل الشعار ولا تحترق من أجل المدرج ما تحس بالجمهور اللي قاعد يعاني".
ويأتي ذلك على خلفية خسارة النصر من الشباب والاخفاقات المتواصلة عقب الخروج الآسيوي أمام المنافس التقليدي وما صاحبه من تراجع في أداء الفريق خلال مشوار الدوري.