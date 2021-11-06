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هل الليزر يعالج تصبغات البشرة والنمش ؟.. "أخصائية جلدية" تجيب

منذ 3 ساعات
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هل الليزر يعالج تصبغات البشرة والنمش ؟.. "أخصائية جلدية" تجيب

أميرة خالد (صدى):
كشفت الدكتورة سارة زهدي، أخصائية الجلدية والطب التجميلي والليزر، أسباب ظهور تصبغات البشرة وأنواعها وكيفية علاجها.

وقالت "سارة" عن تصبغات البشرة: "التصبغات عبارة ظهور بقع بنية فوق الجلد بسبب التعرض الشديد لأشعة الشمس أو تغير الهرمونات في الجسم خلال الحمل أو الرضاعة وبعض الأمراض الجلدية الأخرى التي يمكنن أن تسبب ظهور التصبغات".

وعن أشهر أنواع التصبغات، أضافت: "أشهر أنواعها الكلف عبارة عن بقع بنية كبيرة تظهر في الوجه أو الجبهة والنوع التاني النمش عبارة عن نقط بنية في أماكن متفرقة بالوجه وتصبغات حوالين منطقة العين أو الشفايف وبيؤدي لظهور لون بني زائد بجلد الشفاه"، بحسب برنامج "سيدتي".

وفيما يتعلق بعلاجها، تابعت: "العلاج يجب أن يبدأ بالتشخيص السليم لأن العلاج يختلف من شخص لآخر حسب الحالة فمن الممكن استخدام كريمات لو الحالة سطحية".

واستكملت: "أما إذا كان عميق يحتاج لعلاجات أكثر قوة ولم يثبت الليزر جودته بعد في علاج الكلف وهناك علاجات مفيدة بالتقشير البارد وهى أحماض باردة وتظهر النتائج بعد أول جلسة".

 

الليزر
الكلف
النمش
التقشير البارد
تصبغات البشرة
الأحماض الباردة
ظهور التصبغات

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83504
منذ 24 دقيقة
طيب طيب

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احمد
بحكم اني داهية العصر.... أرى ان الطريق لتصفية الحوثيين سيكون من خلال تفعيل استخبارات على مسوى عالي جدا ويعمل بدهاء غير مسبوق..
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