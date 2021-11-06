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انتبهي تصدمين بس

منذ 3 ساعات
1382
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14858
منذ ساعة
أتوقعهم شباب،
وش هالحريم اللي لا خواتم ولا أكسسوارات،ولا نقش فاليدين،

بس كل شئ جائز هاليومين..

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