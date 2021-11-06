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بالفيديو.. مهندس يتحدث عن تجربة استغلال الربع الخالي في زراعة الأرز بمياه بحر الخليج

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. مهندس يتحدث عن تجربة استغلال الربع الخالي في زراعة الأرز بمياه بحر الخليج

الرياض (صدى):
تحدث المهندس المدني عبدالعزيز السحيباني عن اقتراح باستغلال جزء من الأراضي المتاحة في الربع الخالي لزراعة الأرز، باستخدام ماء البحر من الخليج العربي، وعرض تصوره للمشروع.

وقال السحيباني أن شمال شرق الربع الخالي به أراضٍ منخفضة ذات مساحات كبيرة جداً، وأنه يعتقد حسب الدراسات الجيولوجية أنها كانت جزءاً من الخليج العربي إلا أن المياه انحسرت عنها، مبينا أن تلك المنطقة منخفضة وأن انخفاضها يصل إلى 26 متراً، ما يجعل المياه القادمة من الخليج العربي تنساب بسهولة إليها.

وأضاف أن إنسياب المياه يوفر تكلفة ضخ المياه المكلفة جداً، خاصة في ظل الملوحة الشديدة للمياه والتي تسبب مشاكل للمضخات والأنابيب.

واقترح السحيباني حفر قناة تتجه المياه عبرها بانسيابية إلى الربع الخالي، وأن المقترح الأولي هو إنشاء مزرعة تجريبية للأرز بالمياه المالحة، لمعرفة الوضع، وقد تكون هناك حاجة للتخفيف بمياه عذبة، مشيرا إلى أن الأرز الصيني اعتمد على مياه البحر أيضاً، وزُرع في مناطق غير خصبة، لكن بسبب ملوحة مياه الخليج العربي الشديدة فقد لا تتحملها الزراعة بوضعها الحالي.

الربع الخالي
زراعة الأرز
بحر الخليج

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67076
منذ 46 دقيقة
احيو الزراعه في المدن والقرى بالأول بعدين تعال نشوف وضع الربع الخالي،،
أجدادنا قديماً عاشو بالزراعه والتجاره
والحين الناس اتجهت للوظائف والصناعات واهملو الزراعه
علشان كذا اسعار المواد الغذائيه والزراعيه في ارتفاع
قل محصول وتكاثر في البشريه

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
المهايطيه الي فوق لو هو قدامك الحين ماتقدر تسوي معه شي ولو سويت ماشوفك الا بسناب الداخليه 😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
مبروك توك تدري
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
بالإمكان توسعه الطرق من دون مانستغني عن الاناره الاناره مهمه جدا اذا نظرك ٦ع ٦ غيرك ياالله يشوف الحمد لله اغلب الخطوط تقع ضمن...
القناص
هم ينتظرونها ياقرني شباب فاضين ماعندهم إلا الشغله

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