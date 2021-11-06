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إعلامي برازيلي: حمد الله يرحب بالانتقال إلى نادي كورينثيانز

منذ ساعة
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إعلامي برازيلي: حمد الله يرحب بالانتقال إلى نادي كورينثيانز

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي البرازيلي يكولا أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله المحترف المغربي في صفوف نادي النصر يرحب بفكرة انضمامه لنادي كورينثيانز البرازيلي.

وغاب حمدالله عن هز الشباك في منافسات الدوري لمدة تصل إلى 70 يوما، إذ يعود آخر هدف أحرزه إلى تاريخ 26 أغسطس الماضي أمام التعاون، ولم يتمكن بعدها من تسجيل أي هدف في المسابقة.

الجدير بالذكر أن حمد الله صاحب الـ 31 عاما يدافع عن شعار النصر منذ انضمامه في صيف 2018 من الريان بقطر .

ويملك المهاجم المغربي في رصيده ثلاثة أهداف بالموسم الحالي خلال منافسات الدوري، أحرزهم في الجولتين الأولى والثالثة أمام ضمك والتعاون "هدفين

النصر
عبدالرزاق حمدالله
نادي كورينثيانز

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2929
منذ 37 دقيقة
بكاية

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أحدث التعليقات

سلطان
برضك في البربره..يسلم عليك سلطان بن فهد
عندما يغيب المساء
طيب خلوه نفسي اعرف الي يصورون متى يتركون الحيونات في حالها
نجاة محمد
سبحان الله
نجاة محمد
سبحان الله
راعي الاوله
الله يقلعه عنا جعله ما يرد هو سبب نكبة النصر هب يا وجهه اكره

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