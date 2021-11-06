إعلامي برازيلي: حمد الله يرحب بالانتقال إلى نادي كورينثيانز

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي البرازيلي يكولا أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله المحترف المغربي في صفوف نادي النصر يرحب بفكرة انضمامه لنادي كورينثيانز البرازيلي.
وغاب حمدالله عن هز الشباك في منافسات الدوري لمدة تصل إلى 70 يوما، إذ يعود آخر هدف أحرزه إلى تاريخ 26 أغسطس الماضي أمام التعاون، ولم يتمكن بعدها من تسجيل أي هدف في المسابقة.
الجدير بالذكر أن حمد الله صاحب الـ 31 عاما يدافع عن شعار النصر منذ انضمامه في صيف 2018 من الريان بقطر .
ويملك المهاجم المغربي في رصيده ثلاثة أهداف بالموسم الحالي خلال منافسات الدوري، أحرزهم في الجولتين الأولى والثالثة أمام ضمك والتعاون "هدفين