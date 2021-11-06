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عامل يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة

منذ ساعتين
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عامل يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة

القاهرة (صدى):
تجرد عامل بإحدى المدارس في القاهرة من الإنسانية وسلك طريق الشيطان لإشباع رغباته الجنسية بهتك عرض تلميذة بالابتدائي بنفس المدرسة.

تفصيلا، تقدمت أسرة تلميذة بمصر ببلاغ للأجهزة الأمنية تتهم عامل مدرسة بهتك عرض نجلتهم التى تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأفادت التلميذة خلال التحقيقات أن الفراش كان يستدرجها الى غرفته بداخل المدرسة ويطلب منها خلع ملابسها وقيامه بهتك عرضها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبط فراش المدرسة وتبين انه يبلغ من العمر 56 سنة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عامل
هتك عرض
تلميذة

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 99
منذ 59 دقيقة
حسبي الله عليه المجرم

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أحدث التعليقات

احمد ابراهيم السلامي
حارس امن
أسير بلا قيود
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
لو تفتح عمل الشيطان تراك منت ناقص
صخر
سطورة الكرة النصراوية
ابو محمد
لأن الأذناب ارتفعت ..اللهم عجل واهلك من بهلاكه حفظ لاعراض المسلمين..

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