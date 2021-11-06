رجل يغدر بشقيقه ويسدد له طعنات بعد اختفائه 24 عامًا

روما (صدى):
أقدم رجل إيطالي على طعن شقيقه بالسكين أثناء نومه مما أصابه بجروح عميقه بسبب غضبه من توزيع الإرثر وطمعه في منزل أخيه.
وتفصيلاً، قضى "المجني عليه" 24 عامًا من عمره يبحث عن شقيقه المفقود وعندما عثر عليه أصبح "الجاني" غاضبًا بشأن توزيع ميراث والدهم طمعًا في المنزل الذي يقطن فيه أخيه الأصغر.
وبدأ "الجاني" في تدبير خطته واختبأ داخل حديقة المنزل ثم قام بسحب سكين وتوجه إلى منزل أخيه وقام بتسديد عدة طعنات له إلا أن الطعنات لم تقتله وأصابته بجروح خطيرة.
وأبلغت زوجة المجني عليه الشرطة وعلى الفور تم القبض على "الجاني" ونقل الضحية إلى العناية المركزة إثر إصابته بجروح من ضربات السكين.